- Liviu Arteni este sfasiat de durere! Vestea ca Israela Vodovoz a murit l-a socat, iar noi avem primele scene cu el din momentul in care a aflat ca cea alaturi de care a trait vreme de cativa ani nu mai este.

- Interpreta de muzica populara Nicoleta Voica a facut declarații la TV dupa ce s-a aflat ca Israela Vodovoz ar fi murit din cauza inelului gastric pe care il avea, care s-a rupt și i-a provocat o hemoragie interna. Israela Vodovoz a incetat din gviața in urma cu cateva zile, fiind gasita moarta in locuința…

- Ies la iveala noi amanunte despre moartea Israelei Vodovoz. primul om care a intrat in casa acesteia impreuna cu echipajul SMURD a oferit detalii despre ce a gasit in casa. Israela Vodovoz, care a fost casatorita cu Liviu Arteni , a fost gasita moarta in baie in locuința ei in urma cu cateva zile. Aceasta…

- Au trecut 5 zile de cand Israela Vodovoz a fost descoperita decedata in baia casei sale. Moartea ei a fost invaluita in mister – Israela a murit singura, iar corpul ei a fost gasit cateva zile mai tarziu, dupa ce apropiații și-au dat seama ca ea nu a mai dat niciun semn de viața mult timp. Acum au fost…

- Sora lui Liviu Arteni, fostul soț al Israelei Vodovoz, a dezvaluit ce reacție a avut acesta in momentul in care a aflat ca ex-partenera sa de viața a murit. Liviu Arteni a fost casatorit cu Israela Vodovoz, insa cei doi au ajuns la divorț. Dupa separare, Liviu Arteni a ajuns sa cerșeasca pe strada ,…

- Israela Vodovoz, de religie mozaica, va avea parte de un ritual de inmormantare cu totul aparte. Moarta in data de 9 martie 2018, vedeta va fi condusa pe ultimul drum intr-un mod cu totul deosebit.

- Israela s-a stins din viața in urma cu cateva zile, iar pana astazi nu s-a auzit nimic de fostul ei soț, Liviu Arteni, daca a aflat de moartea Israelei. Ei bine, sora barbatului a rupt tacerea și a marturisit ca Liviu este in stare de șoc. Femeia a mai declarat ca fratele ei nu va […] The post A aparut…

- La o emisiunea de televiziune au fost oferite amanunte despre ultimele zile de viața a celei care a fost femeia de afaceri Israela Vodovoz. Israela Vodovoz a fost gasita moarta in locuința sa in urma cu cateva zile . Femeia de afaceri ar fi murit din cauza unei hemoragii digestive . La emisiunea „Xtra…

- Initial s-a crezut ca Israela a murit din cauza unui atac cerebral insa in urma necropsiei efectuate de medicii legisti s-a constatat ca aceasta a murit din cauza unei hemoragii digestive. Israela Vodovoz s-a intors din lumea de dincolo, a fost in moarte clinica. Ce a marturisit despre experienta…

- Chiar daca Liviu Arteni, fostul sot al Israelei Vodovoz, este de negasit, preotul care s-a ocupat de problemele barbatului cu alcoolul a vorbit despre ultima discutie telefonica cu Israela Vorovoz.

- Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, a reacțoionat dupa moartea Israelei Vodovoz. Deși cele doua s-au certat urat in trecut, acum Adriana Iliescu a avut o reacție cu totul neașteptata. In urma cu cațiva ani, Adriana Iliescu și Israela Vodovoz au fost la cuțite , cele doua aruncndu-și vorbe…

- Trecerea in nefiinta a Israelei Vodovoz a indoliat o tara intreaga! Ea a fost gasita moarta, vineri seara, de avocata ei. Femeia a mers la locuinta sa, ingrijorata ca nu mai raspunde la telefon. Acolo a descoperit trupul neinsufletit al Israelei, zacand in baie. Femeia de afaceri locuia singura de ceva…

- Dat disparut de toata lumea, Liviu Arteni, fostul sot al Israelei Vodovoz, se afla in acest moment in Spania, scrie stirilekanald.ro. Informatia a fost confirmata cu putin timp in urma de preotul Liviu Burlacu, cel care a avut grija de fostul sot al Israelei la centrul de dezalcoolizare din Bacau,…

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta, in locuința sa, vineri (9 martie). Celebra femeie de afaceri s-a stins din viața la 70 de ani. Puțini știu care era viața ei inainte sa se casatoreasca cu Liviu Arteni. Ea a ajuns in atenția presei dupa nunta din 2008, cand a șocat pe toata lumea dupa ce […] The…

- Israela a povestit in urma cu cațiva ani, in cadrul unei emisiuni tv, ca a avut un amant celebru, scrie cancan.ro. Este vorba despre un cantareț foarte cunoscut și iubit in lumea intreaga. Leonard Cohen, care a murit in urma cu doi ani la varsta de 81 de ani, ar fi fost amantul Israelei, cand ea…

- Dupa moartea Israelei Vodovoz, discutiile despre mostenirea femeii se poarta incepand de la un presupus testament pe care aceasta a anuntat ca l-a facut in favoarea lui Liviu, pe vremea cand cei doi erau inca in relatii bune, scrie wowbiz.ro. Scandalul urias pe care Israela l-a avut cu sotul ei i-ar…

- Israela Vodovoz se pare ca ar fi murit in urma cu fix o saptamana, dar abia dupa 5 zile a fost descoperita fara suflare in casa ei. Autopsia va scoate la iveala cauza exacta a morții, iar polițiștii continua cercetarile in apartamentul femeii de afaceri. "In ziua de luni a fost ultima zi cand…

- Israela Vodovoz a murit în locuința ei, iar avocata ei a dezvaluit cauza adevarata a morții. Rodica Bucur, avocata Israelei a povestit în direct la o emisiune tv despre ultimele momente din viața ei, dar și ce a condus la acest eveniment tragic.

- Constienta ca a trecut de mult de prima tinerete, Israela s-a hotarat sa isi faca testamentul. Asa ca si-a chemat avocatul si i-a marturisit care sunt ultimele ei dorinte. Citeste si Catalin Maruta, batut in propria emisiune. Sotul Israelei nu s-a putut abtine VIDEO "Israela stie ca…

- Liviu Arteni este de negasit dupa moartea Israelei Vodovoz. Deși cei doi s-au desparțit de ceva timp, aceștia nu au divorțat oficial. Se pare ca barbatul și-ar fi schimbat și numele intre timp. Liviu Arteni, fostul sot al Israelei Vodovan, este de negasit. Se pare ca barbatul si-ar fi schimbat numele,…

- A trecut un an de la moartea Ilenei Ciuculete! Chiar si dupa atata timp, familia regretatei artiste se afla inca in razboi! Cornel Gales ii va face un parastas in Bucuresti, unde va imparti haine pentru "Zanica lui"

- Rodica Bucur, avocatul Israelei Vodovoz, a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca Israela Vodovoz a murit, vineri, la varsta de 70 de ani. De altfel, pe pagina de Facebook a acesteia au aparut mai multe mesaje de condoleante. Israela Vodovoz suferea de astm, dupa cum a anuntat singura pe retelele…

- In luna februarie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 585.679 de castiguri in valoare totala de aproximativ 88,66 milioane lei (peste 19 milioane de euro), potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste si: ALERTA - Codrin Stefanescu…

- Plecat din Romania de aproape șase ani și urmarit internațional, omul de afaceri Elan Schwartzenberg a facut primele declarații publice. Intr-un interviu realizat in Israel de jurnalista Sorina Matei și difuzat, vineri seara, de postul B1 TV, Schwartzenberg a vorbit despre dispariția lui Codruț Marta…

- Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, a invins-o, vineri, cu scorul de 6-0, 6-4, pe Catherine Bellis (SUA), locul 48 WTA, venita din calificari, in sferturile de finala ale Qatar Open. Dupa acest succes, Halep a urcat iar pe primul loc in lume, cel puțin pana la finalul meciului dintre…

- Andreea Marin, primele declarații despre nunta cu iubitul consul. Prezentatoarea tv a fost invitata in cadrul emisiunii „Vorbește lumea”, unde a vorbit și despre posibilitatea unei noi casatorii. Bruneta nu a exclus varianta aceasta și i-a promis lui Cove ca va fi invitat la eveniment. Andreea Marin…

- Unul dintre cei mai apreciați artiști romani, Florin Chilian, a aflat joi ca diagnosticul dupa care s-a ghidat in ultimii ani era complet greșit. Mai mult, a fost nevoie de o intervenție chirurghicala rapida pentru a evita pericole și mai mari.

- Cu doar doua zile inainte de primul meci oficial al anului, acasa cu CSU Craiova, vital pentru calificarea in play-off a cainilor, oficialii din Groapa au reușit intr-un final sa-I convinga sa semneze pe Gabi Torje și Antun...

- Romania a inregistrat anul trecut o creștere economica de 8%, dar nu toata lumea privește cu ochi buni aceasta evoluție.Citeste si: Lovitura GREA pentru un fost baron PNL: A fost condamnat DEFINITIV la ani grei de inchisoare Guvernatorul Bancii Naționale a Poloniei, Adam Glapinski,…

- Bursa de Valori Bucuresti BVB , cea mai importanta institutie a pietei de capital, va continua sa dezvolte o infrastructura si un mediu care sa i permita sa atinga potentialul maxim astfel incat Romania sa promoveze in randul pietelor emergente ca o consecinta a acestei dezvoltari, a declarat Adrian…

- Simona Halep (26 de ani) a pierdut finala de la Australian Open, la capatul unul meci dramatic disputat impotriva danezei Caroline Wozniacki (27 de ani), scor 6-7 (2), 6-3, 4-6. Dupa aceasta infrangere, sportiva noastra a ajuns la cea de-a treia finala de Mare Șlem pierduta in cariera, dupa cele de…

- Dupa ce iubita lui, Stefania, zisa "Libelula", a anuntat ca vrea sa fie o mama tanara, Speak a reactionat. Artistul spune ca iubita lui va fi, cu siguranta, o mama tanara fiindca ea este acum foarte tanara. Cristina "Libelula" are 21 de ani.

- De cand a venit pe lume, micuta Jessie este vedeta familiei Matache. Artista a ținut sa asiste la nașterea micuței, mai ales pentru a o cunoaște din prima clipa de viața și pentru a-i fi alaturi Oanei, sora ei.

- Eurodeputata Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de premier, a facut prima declarație publica. &"Trebuie sa gândesc pozitiv&", a declarat aceasta care a precizat ca o recomanda &"colegii&".

- Șoc in lumea modei! Un tanar model, in varsta de 25 de ani, a fost injunghiat mortal pe o strada din Londra.Moartea sa a socat industria modei, acesta fiind considerat un simbol pentru baietii de culoare din Anglia. Aparuse deja in reviste si colaborase cu banduri de renume din lume. Din informațiile…

- Ionut Miclaus, sotul cantaretei de muzica populara Roberta Opre cea care a fost calcata in picioare de cinci luptatori MMA, a vorbit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre tragicul eveniment in care a foist implicat.

- Starea de sanatate a lui Alexandru Arsinel s-a imbunatatit considerabil dupa interventia de implantare a unui stent, iar medicii au decis sa-l externeze. Indragitul actor a tinut sa multumeasca medicilor care i-au salvat viata, insa a atras atentia asupra conditiilor din spitale.

- Magdalena Șerban, criminala de la metrou, a fost dusa la audieri. Avocata acesteia a facut primele declarații despre clienta sa. Magdalena Șerban a ucis cu sange rece o tanara, Alina Ciucu, la metroul bucureștean . Magdalena Șerban, care a fost angajata unui magazin din Gara de Nord , a fost dusa la…

- Magdalena Serban, femeia arestata preventiv pentru uciderea unei tinere la statia de metrou Dristor si pentru o tentativa de omor la statia Costin Georgian, le-ar fi spus anchetatorilor ca regreta faptele si a acceptat expertiza psihiatrica pe care initial a refuzat-o, potrivit avocatei acesteia.…