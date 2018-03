Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii si procurorii au vocatie egala sub aspectul eligibilitatii in calitatea de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, se arata in motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei a admis unele obiectii de neconstitutionalitate privind mai multe articole din legea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat ca o comisie parlamentara nu poate sa exercite competentele unei structuri din cadrul puterii executive, intrucat astfel s-ar incalca Legea fundamentala, potrivit motivarii deciziei prin care au fost admise unele obiectii de neconstitutionalitate privind…

- • Rolul central in aceasta ecuatie il are, insa, ministrul Justitiei, sub autoritatea acestuia functionand procurorii constituiti in parchete Atributiile presedintelui ar fi golite de continut daca nu ar putea refuza motivat numirea unui magistrat, insa eliminarea acestui drept nu ridica probleme de…

- Competenta presedintelui Romaniei de numi judecatorii in functiile de presedinte si vicepresedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) incalca competenta constitutionala a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), se arata in motivarea deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR)…

- PNL saluta faptul ca unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au fost declarate neconstitutionale, liberalii intentionand ca sesizeze Curtea Constitutionala si in legatura cu alte articole din cele trei…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) a adoptat marti, cu unanimitate de voturi, obiectiile de neconstitutionalitate privind mai multe articole din legea de modificare a Legii 317/2014 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), in timp ce pentru respingerea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). ‘Ne-am pronuntat pe cea de-a treia lege a Justitiei – Legea 317/2004 privind organizarea…

- Livia Stanciu a emis o opinie separata la decizia CCR privind Legea organizarii judiciare, prin care a sustinut ca infiintarea Sectiei penale pentru magistrati ar fi trebuit declarata neconstitutionala, pe motiv ca aceasta ar fi discriminatorie si ar putea afecta lupta impotriva coruptiei. Ea a explicat…

- Judecatoarea Livia Stanciu a reacționat dupa ce Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial sesizarea de neconstitutionalitate privind modificarea Legii 317 care vizeaza organizarea CSM.

- Curtea Constitutionala a decis marti ca modificarile la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sunt partial neconstitutionale. Pana acum, CCR s-a pronuntat asupra contestatiilor la modificarile celorlalte doua legi ale justitiei – Legea 303/2004 privind…

- Sesizarile formulate de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie asupra modificarilor la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor fi analizate marti de CCR. Legea 317 este cea de-a treia si ultima din pachetul legilor Justitiei.

- Magistratii Curtii Constitutionale au analizat sesizarea de neconsitututionalitate adresata forului in legatura cu Legea privind CSM-ul, ultima din pachetul celor trei legi ale Justitiei. Si au decis, marti, ca mai multe prevederi ale actului normativ adoptat de Parlament au fost declarate neconstitutionale.…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) urmeaza a analizat, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL cu privire la modificarile aduse Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii.Judecatorii CCR au admis cinci…

- Judecatorul CCR Livia Stanciu a emis o opinie separata la decizia Curtii de a respinge, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate referitoare la Legea privind organizarea judiciara, prin care constata ca prevederile sunt constitutionale in raport de criticile formulate.

- Curtea Constitutionale a Romaniei (CCR) a publicat motivarea deciziei prin care a admis obiectiile de neconstitutionalitate referitoare la patru modificari aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Singura opinie separata ii apartine judecatoarei Livia Stanciu, care ar fi dorit ca, pe langa…

- Sesizarile formulate de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie asupra modificarilor la Legea 317 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) vor fi analizate marti de Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR). Pana acum, CCR s-a pronuntat asupra contestatiilor…

- CCR analizeaza astazi sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL in ceea ce privește modificarile aduse Legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei analizeaza, marti, sesizarile formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie si PNL fața de modificarile aduse legii privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, cea de-a treia din pachetul de reforma a Justiției. ...

- Dezbaterea a avut loc la sediul Parlamentului European din Strasbourg. ”In cadrul reuniunii, ministrul justiției a realizat o prezentare a evoluțiilor legislative din Romania, cu referire la noul cadru constituțional democratic dat de actuala constituție a Romaniei, modificarea legislației…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a constatat, marti, ca Legea pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor este, in ansamblul sau, constitutionala in raport cu criticile formulate. Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES,…

- Curtea Constitutionala s-a pronuntat marti asupra sesizarilor la legile privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce saptamana trecuta a luat o decizie cu privire la Organizarea judiciara, precizand ca "unele dispozitii sunt

- Curtea Constitutionala a decis, marti, ca unele dispozitii din modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor sunt neconstitutionale, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu, citat de HotNews.ro. Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor este una dintre…

- Curtea Constitutionala a României (CCR) a amânat, marti, pentru 13 februarie, discutiile în cazul sesizarilor privind modificarile la Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cochinescu Verman, editor:…

- Curtea Constituționala analizeaza, marți, sesizarile ICCJ și PNL privind neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din legile justiției, privind statutul magistraților, organizarea judiciara si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii. Judecatorii constituționali urmeaza…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa ia o decizie, marti, in legatura cu sesizarile de neconstitutionalitate formulate de instanta suprema si de PNL asupra legilor privind Statutul magistratilor si organizarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). In 23 ianuarie, CCR a declarat…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei analizeaza, marti, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL, la legile justitiei, adoptate de Parlament, la sfarșitul lunii decembrie, anul trecut, in regim de urgența. Pe ordinea de zi a sedintei de plen…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, joi, Curtea Constitutionala (CCR) in privinta Legii de modificare a Legii administratiei publice locale, ce instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier local. Presedintele considera ca…

- Liberalii au depus, astazi, la Curtea Constitutionala a Romaniei CSM sesizari de neconstitutionalitate privind modificarea legii 317 2004 pentru functionarea CSM, a legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a legii privind supraimpozitarea gazelor.Potrivit unui comunicat,…

- PNL a depus, miercuri, la Curtea Constitutionala, trei sesizari de neconstitutionalitate, una dintre acestea vizand modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, motivand ca sunt vicii de neconstitutionalitate care invalideaza proiectul.

- PNL a sesizat CCR in privinta modificarilor la Legea privind organizarea si functionarea CSM PNL a depus, miercuri, la Curtea Constitutionala, trei sesizari de neconstitutionalitate, una dintre acestea vizand modificarile aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior…

- ”Vineri, 22 decembrie 2017, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-au intrunit in Sectii Unite, conform dispozitiilor art. 25 lit. c) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sesizarea Curtii Constitutionale…

- Liberalii au depus, vineri, o sesizare la Curtea Constitutionala impotriva modificarilor aduse Legii nr. 304 2004 privind organizarea judiciara. PNL acuza incalcarea dreptului la initiativa al parlamentarilor, incalcarea autonomiei Camerelor Parlamentului, infiintarea sectiei speciale pentru investigarea…

- 'PNL a inregistrat astazi la Curtea Constitutionala o sesizare privind viciile de neconstitutionalitate ale legii a modificare a Legii 304/2004. Exista amendamente certe care sunt adoptate cu incalcarea prevederilor constitutionale si a unor angajamente europene ale Romaniei in privinta acestei legi.…

- PNL a depus la Curtea Constitutionala o sesizare de neconstitutionalitate in privinta legii adoptate de majoritatea PSD-ALDE-UDMR pentru modificarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, potrivit unui comunicat de presa.

- Modificarea legii privind organizarea si functionarea CSM Senatorii au adoptat joi ultimul act normativ din pachetul celor trei legi ale justitiei, promovate de actuala majoritate parlamentara. Este vorba de proiectul de modificare a legii privind organizarea si functionarea Consiliului…

- Plenul Senatului a adoptat joi, in calitate de for decizional, cu 81 voturi „pentru“ (PSD, ALDE, UDMR) si 28 voturi ”impotriva” (PNL, USR), proiectul de modificare a legii 317/2004 privind functionarea CSM, fara modificari semnificative fata de forma aprobata de comisia speciala. Inspectia Judiciara…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de joi, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. S-au inregistrat 81 de voturi ''pentru'' si 28 ''impotriva''. agerpres.ro

- Senatorii dau astazi votul pe proiectul de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce acesta a fost amanat, miercuri, pentru ca senatorii sa poata participa la sedinta comuna in care este dezbatut bugetul de stat pentru anul 2018.

- Senatorii au decis sa intrerupa dezbaterea in plen a proiectului de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a participa la sedinta plenului reunit. Plenul Senatului a decis ca dezbaterea Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea CSM sa…

- Aprobarea metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici prin hotarare a Guvernului este neconstituționala, a decis, joi, Curtea Constituționala a Romaniei (CCR). Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, CCR a luat în dezbatere excepția…