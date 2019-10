Lista devine tot mai LUNGĂ: un test în PLUS pentru viitorii șoferi Romanii care vor sa faca școala de șoferi au de trecut un nou hop. Daca in anii trecuți parlamentarii au decis ca romanii au nevoie sa știe noțiuni de mecanica, acum, cei care doresc sa devina șoferi trebuie sa treaca de o noua testare. Aceștia trebuie sa vina cu o adeverința de la medic care sa ateste ca nu sufera de apnee, o boala care cauzeaza tulburari de respirație in somn, tulburari care afecteaza odihna și cresc riscul de accident. Citește și: Proiect CONTROVERSAT al PSD: In conflictele dintre profesori și elevi, varianța copiilor NU va mai conta nici macar in instanța "Controalele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

