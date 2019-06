Stiri pe aceeasi tema

- In mediul politic, intre parlamentari, circula lista cu miniștrii care vor ajunge in viitorul guvern ce ar putea fi condus de Ludovic Orban din postura de premier.In timp ce USR a declarat clar ca nu vrea sa faca parte dintr-un viitor cabinet daca moțiunea de cenzura trece, iar executivul…

- Presedintele Romaniei Klaus Iohannis a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Palatul Cotroceni, ca solicita demisiile ministrilor de Externe si de Interne, Teodor Melescanu si Carmen Dan, in urma organizarii cu probleme a...

- Duminica, peste 18 milioane de romani cu drept de vot sunt chemati la urne pentru a-si alege reprezentanti in Parlamentul European, dar si pentru a-si exprima optiunea la referendumul national consultativ convocat de presedintele Klaus Iohannis pe teme legate de Justitie. Vezi si EUROPARLAMENTARE 2019:…

- Pe parcursul legislativ al Senatului Romaniei exista o propunere de modificare a Legii 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Romane, ce confera atribuții și puteri sporite Poliției. Inițiativa aparține parlamentarilor PSD, Carmen Dan și Florin Iordache. Propunerea a…