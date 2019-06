Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea este cuprinsa in ''Programul Intoarcerea'', aprobat marti de guvern, a carui aplicare va incepe din luna iulie si de care pot beneficia atat portughezii, cat si descendentii lor lusofoni. Acest program ofera o serie de facilitati celor care doresc sa revina sa lucreze in Portugalia,…

- O plata unica de 6.500 de euro pentru fiecare portughez care se reintoarce sa munceasca in Portugalia, astfel spera guvernul de la Lisabona sa-i determine pe cei plecati din tara odata cu criza economica sa revina acasa, scrie agerpres.ro.

- ALDE a transmis, joi, ca ideea votarii timp de mai multe zile in Diaspora apartine formatiunii politice.„Propunerea ALDE in privința votului in diaspora, adoptata in cadrul Biroului Politic Central al ALDE din 29 mai, a fost aceea a votului anticipat. In cadrul Comisiei speciale create…

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului va vota, marțea viitoare, inființarea Comisiei comune pentru elaborarea, modificarea și completarea propunerilor legislative in materie electorala, care ar trebui sa corecteze legislatia, privind votul romanilor din strainatate, unde, la ultimele scrutinuri,…

- Un trecator a facut o descoperire macabra in Padurea Verde din Timișoara. un cadavru aflat intr-o stare avansata de putrefacție atartna de creanga unui copac. Cel care a vazut teribila scena a sunat la 112. Imediat, oamenii legii s-au deplasat la fața locului, a notat tion.ro. Zona a fost imprejmuita…

- Prim-ministrul Antonio Costa a amenintat vinerea trecuta ca va demisiona daca Adunarea va vota versiunea finala a textului, adoptata cu o zi inainte de comisia parlamentara de educatie datorita unei aliante neasteptate a doua partide de dreapta cu formatiuni ale stangii radicale care sustin executivul.…

- Autoritațile portugheze au anunțat marți ca țara se confrunta cu o criza energetica, dupa ce transportatorii de produse petroliere au intrat în greva, informeaza Reuters. Transportatorii, care solicita îmbunatațirea condițiilor de munca, au intrat în greva de luni, însa au…

- Sportiva de talie internationala Catarina Sequeira se afla in moarte cerebrala in urma unui atac de astm suferit la domiciliu. Baietelul, numit Salvador, s-a nascut cand mama sa era insarcinata in circa 32 de saptamani si este in prezent ingrijit intr-un spital de neonatologie. Potrivit…