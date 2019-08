Stiri pe aceeasi tema

- La polul opus, 3 senatori au luat cuvântul doar la depunerea juramântului. La Camera Deputatilor, cel mai activ a fost deputatul Florin Iordache, cu 2264 de luari de cuvânt. Din 136 de senatori, 21 au luat cuvântul de mai putin de 10 ori. Din cei 21 de senatori, 14…

- Presedintele Iohannis a semnat decretele de numire a noilor ministri: Ramona Manescu – Externe, Nicolae Moga – Interne, Mihai Fifor – vicepremier. Președintele Klaus Iohannis a fost de acord cu cea mai recenta remaniere guvernamentala propusa de premierul Viorica Dancila. Șeful statului a semnat in…

- Ziua de luni va fi una decisiva pentru Guvernul Dancila. Daca in ceea ce privește lista ministrilor care vor pleca din Guvern aceasta este deja cunoscuta, in acest moment nu este foarte clar cine va fi pus in loc. Conform unor surse, in acest moment se negociaza in Guvern pentru remanierea guvernamanta.…

- Lipita ca timbrul de scrisoare de fostul președinte de partid, Liviu Nicolae Dragnea, senatorul Carmen Daniela Dan ajunsa ministru la Interne pentru devoțiunea și atașamentul de Dragnea, a conceput un proiect legislativ care face furori, dar care a trecut de votul Senatului cu ajutorul parlamentarilor…

- "Astazi, Biroul Permanent al Senatului a fost convocat pentru ca proiectul de lege adoptat in Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala sa fie transmis spre avizare instituțiilor abilitate,…

- „Cuvântul rusofobie a devenit popular în Rusia în timpul ”perestroikai” lui Gorbaciov, când era folosit în cea mai mare parte de catre antisemiții nebuni – barboșii degenerați din ONG-ul „Pamyati”. Ei spuneau despre intelectualii…

- Vorbind despre cazul politistului din Recas ucis de un interlop, ministrul de Interne, Carmen Dan, in afara unor ineptii debitate, a avut si un comentariu adanc: „Se intampla si astfel de tragedii”. O concluzie oarecum asemanatoare cu constatarea filozofica a fostului lider UNPR Timis Ion Raducanu,…

- Viorica Dancila a abordat subiectul violențelor de la mitingul din 10 august, despre care procurorii spun ca nu au la dosar documente importante, pentru ca anumite instituții, printre care și Ministerul de Interne, condus de Carmen Dan, se opun. Dancila a dat semnalul și a anunțat ca totul va fi…