Lili Sandu, nevoită să amâne nunta. Care este motivul Lili Sandu și Silviu Țolu formeaza un cuplu de patru ani și se pregatesc de nunta, insa sunt nevoiți sa amane momentul. Actrița a oferit detalii despre motivul pentru care intarzie marele eveniment. Lili Sandu a primit inelul de logodna chiar in ziua in care a implinit 40 de ani, cererea de casatorie avand loc in Istambul, acolo unde se aflau in vacanța. Cei doitrebuie sa se inarmeze cu multa rabdare, insa, pana ce vor ajunge in fața altarului: „Nunta va fi undeva anul viitor, pentru ca, sincera sa fiu, totul era ocupat. Acum am ințeles ca se inchiriaza salile cu 2-3 ani inainte! Ori gasim un… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lili Sandu și Silviu Țolu sunt impreuna de 4 ani și au demonstrat ca varsta - el e mai tanar decat ea cu 12 ani - nu este un impediment in relația lor. Cererea in casatorie a avut loc la sfarșitul lunii mai, la Istanbul, locul unde a debutat povestea lor de dragoste. Lili Sandu a primit inelul și cererea…

- Lili Sandu a primit inelul de logodna chiar in ziua in care a implinit 40 de ani, iar acum ea și logodnicul sau, manechinul, Silviu Țolu se pregatesc de nunta. Lili Sandu și Silviu Țolu traiesc o frumosa poveste de dragoste de aproximativ 5 ani și, așa cum era de așteptat, cei doi iși doresc sa ajunga…

- Lili Sandu a fost ceruta in casatorie de Silviu Țoiu, in timpul vacanței petrecute la Istanbul. Cei doi se iubesc de aproape cinci ani și iși doresc sa devina parinți in curand. Lili a declarat in cadrul emisiunii ”Vorbește lumea” unde ar vrea sa aiba loc nunta cu Silviu. „Mi-as dori sa fie undeva pe…

- In luna mai, fix in ziua in care a implinit 40 de ani, Lili Sandu a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Silviu Toiu. Totul s-a intamplat in vacanta, in Istanbul, iar vedeta planuieste ca nunta sa fie tot departe de casa!

- Medicul cardiolog Gary Swank și ghidul sau au fost impușcați mortal, cu multiple gloanțe. Polițiștii locali sunt de parere ca ghidul, Mario Graniel, in varsta de 53 de ani, ar fi fost de fapt ținta atacatorilor. Cu puțin timp inainte de producerea tragediei, Mario chemase autoritațile la locuința…

- Vedeta pop Ariana Grande a dezvaluit ca motivul pentru care a fost nevoita sa amane doua concerte in Florida a fost o alergie la rosii, scrie agerpres.ro.Starul urma sa cante in statul sau natal in aceasta saptamana, avand programate concerte in orasele Orlando si Tampa.

- Vedeta pop Ariana Grande a dezvaluit ca motivul pentru care a fost nevoita sa amane doua concerte in Florida a fost o alergie la rosii, informeaza Press Association. Starul urma sa cante in statul sau natal in aceasta saptamana, avand programate concerte in orasele Orlando si Tampa. Dupa…

- Lili Sandu este in culmea fericirii. Frumoasa actrița a fost ceruta in casatorie de iubitul sau, manechinul Silviu Țolu, chiar ed ziua sa. Lili Sandu a primit inelul de logodna chiar in ziua in care a implinit 40 de ani. Cei doi indragostiți se aflau in vacanța in Istanbul, iar in timpul unei croaziere,…