Stiri pe aceeasi tema

- Personalul suplimentar - aproximativ 40 de persoane - ar urma sa monitorizeze o linie telefonica speciala dedicata Brexitului pentru a ajuta companiile care au nevoie de consiliere, in cazul in care iesirea Regatului Unit din blocul comunitar are loc vineri.Liderii europeni se reunesc miercuri…

- Germania, Franta, Luxemburg si negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, sustin o scurta amanare a datei Brexitului, afirma oficiali citati de Reuters in timp ce continua discutiile premergatoare summitului european extraordinar ce are loc miercuri la Bruxelles. In opinia sustinatorilor…

- In favoarea acordului s-au pronuntat 286 de deputati, iar impotriva documentului 344 de deputati. ''Desigur ca nu acesta a fost rezultatul pe care l-am dorit'', a admis purtatorul de cuvant. ''Totusi, am avut un numar de colegi conservatori care astazi s-au simtit in masura sa voteze cu guvernul…

- Primul amendament propune ca miercuri sa se desfasoare un vot prin care sa fie schimbate regulile parlamentare astfel incat deputatii sa aiba timp sa dezbata si sa se pronunte prin ''voturi orientative'' (indicative votes) asupra unor cai alternative in procesul Brexitului, cum ar fi organizarea…

- Primul amendament propune ca miercuri sa se desfasoare un vot prin care sa fie schimbate regulile parlamentare astfel incat deputatii sa aiba timp sa dezbata si sa se pronunte prin ''voturi orientative'' (indicative votes) asupra unor cai alternative in procesul Brexitului, cum ar fi organizarea…

- Premierul Theresa May a anunțat, luni, ca nu are sprijinul necesar pentru a trece acordul pentru Brexit și prin urmare nu-l va supune deocamdata la vot in Camera Comunelor. ”In stadiul actual, nu exista suficient sprijin in parlament pentru a supune din nou acordul unui al treilea vot (...) Discut in…

- Liderii europeni au decis joi seara sa acorde Regatului Unit doua optiuni in vederea amanarii Brexitului dupa data prevazuta initial, la 29 martie, stabilind de-acum 12 aprilie ca data fatidica, relateaza...

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au inchis miercuri usa oricarei renegocieri a acordului privind Brexitul si au dat de inteles ca vor accepta o amanare a iesirii Regatului Unit din UE dupa data de 29 martie doar daca aceasta se justifica printr-o ''noua…