Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a venit, luni, in Parlament, la ședința CExN al PSD.Acesta nu a participat, insa, la ședința „pregatitoare” care a avut loc intre Liviu Dragnea, liderii județeni și premierul Viorica Dancila in biroul președintelui Camerei Deputaților. Toader nu…

- Presedintii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, au avut marti o intalnire in biroul presedintelui Camerei Deputatilor.Tot pentru saptamana viitoare a fost stabilita o intalnire a coalitiei pe tema discursului in Parlament al premierului Viorica Dancila. In acest context,…

- Liderii coaliției Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu vor avea o intalnire dupa ședința ALDE, anunța Antena3, care citeaza surse politice. Cei doi vor discuta despre decizia lui Klaus Iohannis, care a refuzat saptamana trecuta propunerile PSD pentru Ministerul Transporturilor și Ministerul Dezvoltarii.-…

- Liderii PSD s-au reunit in sedinta pentru a stabili noile propuneri pe care i le vor trimite lui Klaus Iohannis. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la Parlament, ca l-a invitat pe ministrul...

- "Eu nu l-am sunat pe domnul Tariceanu pana acum, pentru ca, sincer, nu am vrut sa-l deranjez, nici nu m-a sunat. Cand ma suna, ii raspund cu drag si oricand doreste sa facem o sedinta de coalitie, bineinteles ca o facem, mai ales ca ei au si congresul in aceste zile si o parte sunt plecati", a precizat…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu s-au intalnit vineri, la Parlament, pentru a discuta pe tema rectificarii bugetare. Intalnirea are loc la cererea ALDE, iar prezent a fost si ministrul de Finante Eugen Teodorovici. La dialog au asistat totodata si consilierul premierului Darius Valcov, dar si…

- Liderii coaliției, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, vor avea maine o ședința in cadrul careia se va discuta despre executia bugetara si proiectul bugetului de stat, anunța Antena3. Astazi ministrul Finanțelor Eugen Teodorescu a avut o discuție cu liderul PSD pe aceasta tema, in biroul lui…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, va participa miercuri, la consultarile convocate de președintele Klaus Iohannis pe tema legilor justiției, au declarat surse din interiorul partidului, in timp ce colegii de coaliție, liderii PSD vor decide miercuri dimineața daca vor da curs invitației.Citește…