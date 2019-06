Lichidare de stoc la trotinete electrice, ca sa te grabesti incet

Stiri pe aceeasi tema

- Trotinetele electrice au devenit o obisnuinta in traficul din Iasi, la fel ca in celelalte mari orase ale tarii. In ultima perioada se pune tot mai des problema reglementarii circulatiei acestora deoarece devin tot mai performante si, in acelasi timp, mai periculoase atat pentru ceilalti participanti…

- Infrastructura este la pamant, inclusiv/mai ales in Bucuresti. Legislatia, ca in multe cazuri, nu este completa. Cu toate acestea, piata trotinetelor electrice a explodat aproape peste noapte, urmand sa se ridice la zeci de milioane de euro in vanzari...

- Utilizatorul de trotineta face parte integranta din peisajul parizian, insa multi locuitori ai capitalei Frantei vor o reglementare mai buna a acestui mod de transport, transmite AFP potrivit Agerpres. Aparute in urma cu un an in Paris, serviciile de inchiriat trotinete electrice sunt acum…

- Trotinetele electrice sunt interzise pe trotuarele din Paris, iar din septembrie masura va fi aplicata pe tot teritoriul Frantei. Cei nedisciplinati risca sa plateasca o amenda in marime de 135 de euro.

- Așa cum se știe deja, Timișoara a introdus pe langa sistemul public de inchiriat biciclete și unul de inchiriat trotinete electrice. Cele cateva trotinete puse la dispoziția publicului timișorean sunt dotate cu sisteme de monitorizare prin GPS, locația acestora fiind afișata in timp real pe o aplicație…

- Societatea de Transport Public Timisoara si Primaria Timisoara au inaugurat astazi sistemul de inchiriere gratuita a celor 25 de trotinete electrice. ”Incepand cu data de 1 aprilie, posesorii de card STPT pot inchiria gratuit trotinetele din cele trei statii amplasate in fata cantinei Universitatii…

- Timisorenii au la dispozitie, incepand de luni, 25 de trotinete electrice cu care se pot plimba gratuit. Trotinetele, produse de o firma din Craiova, au fost cumparate de Primaria Timisoara. Dupa aprobarea bugetului, autoritatile locale vor sa cumpere inca 100 de trotinete.