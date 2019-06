SUA au anuntat sambata ca desfasoara o ancheta dupa descoperirea de catre fortele Guvernului de uniune nationala libian (GNA) a unor rachete, prezentate ca fiind de origine americana, intr-o baza a fortelor maresalului Khalifa Haftar, transmite AFP.



In ultimele doua zile, fortele GNA au publicat fotografii cu rachete antitanc americane Javelin gasite la Gharyan dupa un atac-fulger impotriva bazei fortelor lui pro-Haftar in vestul tarii.



Pe lazile din lemn ale rachetelor se poate citi in limba engleza 'fortele armate ale Emiratelor arabe unite' (EAU), conform fotografiilor…