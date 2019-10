Liban: Guvernul anunţă reforme, fără a potoli însă mânia străzii Confruntat cu o mobilizare populara fara precedent, guvernul libanez a adoptat luni o serie de reforme ambitioase, blocate de mult timp, dar manifestantii au continuat protestele impotriva unei clase politice pe care o acuza de dezinteres, informeaza AFP. La incheierea unei reuniuni speciale a guvernului, premierul Saad Hariri a anuntat in fata presei adoptarea de catre coalitia de guvernamant a unor "masuri esentiale si necesare". Hariri a promis, in special, un "buget pe 2020 fara impozite suplimentare pentru populatie", o scadere cu 50% a salariilor presedintelui si a fostilor sefi de stat,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

