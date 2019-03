Leonardo Badea, ASF: Prima medie RCA anualizata a scazut cu aproximativ 12% la suma de 612 lei

Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul asigurarilor inregistreaza o dinamica pozitiva, anul trecut numarul politelor RCA crescand fata de 2017, in timp ce in privinta asigurarilor de viata volumul primelor brute subscrise s-a mentinut la cel mai ridicat nivel din ultimii ani, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Autoritatii…

- In 2018, comparativ cu anul precedent, prima medie RCA anualizata, a scazut cu aproximativ 12% (ajungand la suma de 612 lei). Exprimat in unitați anuale (pentru a ține seama de durata diferita a polițelor), numarul de contracte RCA incheiate pana la 31 decembrie 2018 a fost in creștere cu 11% fața de…

- Leonardo Badea, președinte ASF: Asistam la o dinamica pozitiva a sectorului Asigurarilor! Numarul polițelor RCA a crescut in 2018, fața de anul anterior, in timp ce in privința asigurarilor de viața volumul primelor brute subscrise se menține la cel mai ridicat nivel din ultimii ani!In 2018,…

- Leul a avut in februarie o evolutie depreciativa fata de principalele valute, parcurs datorat scaderii increderii in economia romaneasca, tendinta aparuta dupa aparitia OUG 114. Comparativ cu sfarsitul lui ianuarie, luna trecuta euro a crescut cu circa un ban, dolarul cu peste 2,5 bani iar francul elvetian…

- Analistii financiari estimeaza o depreciere a monedei nationale in urmatoarele 12 luni, pana la 4,8894 lei pentru un euro, in timp ce, pentru urmatoarele sase luni valoarea media a anticipatiilor este de 4,8055 lei, potrivit unui comunicat CFA Romania. "În ceea ce priveşte cursul de schimb…

- Prezent astazi la evenimentul „Quo Vadis - Piata de asigurari in 2019" organizat de DC NEWS, Leonardo Badea - președintele ASF, a declarat: "Incep prin a menționa faptul ca avem o creștere a pieței asigurarilor...

- ” Incep prin a menționa faptul ca avem o creștere a pieței asigurarilor cu 2,1% din punct de vedere al volumului de prime brute subscrise de catre asiguratorii autorizați și reglementați de ASF in primele 9 luni ale anului 2018 fața de aceeași perioada a anului anterior pana la o valoare de 7,47 miliarde…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al CFA Romania a scazut in noiembrie 2018, fata de luna anterioara, cu 4,1 puncte, pana la valoarea de 44,3 puncte, iar raportat la noiembrie 2017 a crescut cu 0,2 puncte, conform unui comunicat remis, vineri, AGERPRES . Aceasta evolutie s-a datorat ambelor componente…