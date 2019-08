LEGENDA cinematrografiei Alain Delon a SUFERIT un accident cerebral

Stiri pe aceeasi tema

- Alain Delon a suferit un accident cardio-vascular in urma cu cateva saptamani si a avut o "usoara" hemoragie cerebrala. Fiul cel mare al actorului, Anthony Delon, a anunțat ca tatal sau se afla acum intr-o clinica din Elveția unde se odihnește. "Tatal meu a suferit un accident cardio-vascular si a avut…

- Actorul francez Alain Delon a suferit un accident cardio-vascular in urma cu cateva saptamani si a avut o "usoara" hemoragie cerebrala, iar in prezent se odihneste intr-o clinica din Elvetia, a anuntat joi fiul sau cel mare, Anthony Delon, citat de AFP. Functiile sale vitale sunt "perfecte, iar starea…

- Actorul francez Alain Delon, 83 de ani, a suferit un accident cardio-vascular si a avut o "usoara" hemoragie cerebrala in urma cu mai multe saptamani, iar in prezent "se odihneste" intr-o clinica din Elvetia, a declarat fiul sau cel mai mare, Anthony Delon. Functiile sale vitale sunt "perfecte si sanatatea…

- Actorul francez Alain Delon, 83 de ani, a suferit un accident cardio-vascular și a avut o "ușoara" hemoragie cerebrala in urma cu mai multe saptamani, iar in prezent "se odihnește" intr-o clinica din Elveția, a declarat pentru AFP fiul sau cel mai mare,

- Actrita americana Sharon Stone spune ca a avut nevoie de sapte ani de recuperare dupa un accident cerebral suferit in 2001 si ca, in tot acel timp, Hollywood-ul a tratat-o "brutal de urat", potrivit The Guardian, scrie Mediafax.Sharon Stone a facut declaratia saptamana aceasta, pe cand se…

- O persoana a murit și alte șase persoane au fost ranite miercuri intr-un accident produs in stațiunea montana Engelberg Titlis din Elveția, in timpul lucrarilor de intreținere a unui teleschi, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Citește și: Euroscepticii nu i se alatura lui Matteo Salvini…

- In aceasta seara, la Spitalul Universitar București a fost adus in stare grava fostul patron al falimentarei SC FC Petrolul Ploiești, Florian Walter, cel care a suferit, noteaza www.fanatik.ro, pe fond de stres, in urma anchetelor judiciare la care este supus de mai multa vreme, un accident vascular…

- Omul de afaceri Florian Walter se afla internat in spital in stare grava, el suferind un accident vascular cerebral, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse medicale. Inițial, Walter a fost internat la Spitalul Universitar din Capitala, apoi a fost transferat la Floreasca.Surse medicale au precizat,…