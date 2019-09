Stiri pe aceeasi tema

- ​Comisia de buget a Senatului a votat, marți, un raport de admitere, cu amendamente, pentru propunerea legislativa care prevede impozitarea pensiilor între 7.000 și 10.000 de lei cu 30% din suma. Printre amendamente este și includerea indemnizațiilor foștilor președinți la impozitarea speciala.Unul…

- Comisia de buget a Senatului a votat, marți, un raport de admitere, cu amendamente, pentru propunerea legislativa care prevede impozitarea pensiilor intre 7.000 și 10.000 de lei cu 30% din suma. Printre amendamente este și includerea pensiilor foștilor președinți la impozitarea speciala.Unul…

- Proiectul de lege depus de ministrul Finantelor Publice privind impozitarea pensiilor speciale au primit raport favorabil, marti, in comisia de buget-finante, la Senat. Teodorovici a precizat, in comisie, ca proiectul privind impozitarea pensiilor speciale nu afecteaza sumele primite in baza contributivitatii.…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, propune, intr-o initiativa legislativa pentru modificarea si completarea Codului fiscal, depusa la Senat, taxarea pensiilor speciale cuprinse intre 7.000 si 10.000 de lei cu 30%, iar ceea ce depaseste 10.000 de lei cu 50%, scrie RomaniaTV . Propunerea…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, in ședința de Guvern, ca susține inițiativa legislativa a ministrului de Finanțe, de impozitare a pensiilor speciale. Șefa Executivului a declarat ca pensile speciale inseamna recunoașterea unor condiții speciale de munca, nu privilegii speciale. Eugen Teodorovici,…

- Biroul permanent al Senatului a discutat cele zece propuneri legislative initiate de ministrul Finantelor, senatorul PSD Eugen Teodorovici, si a dat termen pentru raport in comisiile sesizate martea viitoare, astfel incat in plenul de miercurea viitoare sa fie supuse dezbaterii si votului in plenul…

- Legea pensiilor se schimba. Vezi ce pensionari vor avea veniturile reduse cu 50% Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, propune, intr-o initiativa legislativa pentru modificarea si completarea Codului fiscal, depusa la Senat, taxarea pensiilor speciale cuprinse intre 7.000 si 10.000 de lei…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici a depus la Senat un proiect de lege care prevede impozitarea pensiilor speciale, cu mai multe procente. De fapt, este vorba de toate pensiile care depasesc pragul de 7.000 de lei. Propunerea fusese anuntata ca masura a Executivului, insa ministrul si-a…