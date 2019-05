Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale a Romaniei, vineri, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar.



Legea prevede ca nu sunt incompatibili functionarii publici parlamentari desemnati, prin act administrativ, sa faca parte din consiliile de administratie ale regiilor autonome sau societatilor aflate in subordinea, sub autoritatea sau sub controlul Camerei Deputatilor, Senatului ori Parlamentului.



Seful statului sustine in sesizarea de neconstitutionalitate…