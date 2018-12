Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt cateva aspecte in acest proiect de lege a pensiilor care sunr clar neconstitutionale. Nu pti spune ca pensia de invaliditate trebuie legata de stagiu minim de cotizare. Toate drepturile legate sunt de stagiu minim". Legea pensiilor a ajuns la Camera Deputaților și va fi dezbatuta la…

- Copiii din instituțiile de invațamant din Romania vor avea, de acum inainte, un aliat important in lupta impotriva violenței psihologice-bullying. Violența, care se poate manifesta fie fizic, prin comportamente repetate de lovire, piedici, imbranceli, plesnit sau alte forme asemenea, fie verbal prin…

- Deputatul PSD Adrian Solomon, presedintele Comisiei pentr Munca din Camera Deputatilor, a fost huiduit sambata la Barlad, unde a susținut un discurs de Centenar. Potrivit unei inregistrari video prezentate de g4media.ro, Somolon a starnit revola celor prezenti cand a spus: "Imi doresc un singur…

- Intrebat de moderatorul de la Romania TV ce se intampla cu legea pensiilor, Marius Budai a declarat: ”Voi susține adoptarea ei, așa cum am propus-o. Legea este la dezbatere in Senat. Acolo, luni, se va da votul final, dupa care va intra la dezbatere, la Comisia pentru Munca din Camera Deputaților.…

- Noua lege a pensiilor, dezbatuta cu pensionarii alexandreni/ Violeta Raduț: “Ne dorim ca acesta sa fie un priect care reușește sa arate respectul pentru munca depusa” in Social / on 18/10/2018 at 13:47 / Dupa pensionarii zimniceni și cei roșioreni, a venit randul pensionarilor alexandreni…

- Noua lege a pensiilor a fost adoptata miercuri de Guvern. Proiectul de lege a adus multe schimbari sistemului de plata și de calculare a pensiilor, unul dintre punctele cele mai dezbatute fiind vechimea in munca. Conform noii legi, romanii vor putea sa cumpere vechime pentru pensie.

- Transportatorii renunta la protestul declansat joi in conditiile in care nemultumirile acestora vor fi discutate marti, 16 octombrie, intr-o dezbatere la Parlament, a anuntat Federatia Operatorilor de Transport din Romania (FORT). Activitatea de transport va fi reluată în întreaga ţară,…

- Marți, in cadrul Comisiei pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților, a fost prezent și unul dintre protestatarii loviți la mitingul din data de 10 septembrie. Acesta a solicitat demiterea celor vinovați și s-a aratat stupefiat de prezența in comisie a lui Catalin Paraschiv, scrie Mediafax.Vlad…