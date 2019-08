Este o masura prevazuta in Legea Pensiilor care va fi aplicata cat de curand.

OUG nr. 6/2009 prevede ca „indemnizatia sociala pentru pensionari, pensionarii sistemului public de pensii si pensionarii sistemului militar de pensii cu domiciliul in Romania, indiferent de data inscrierii la pensie, daca nivelul cuantumului pensiei, cuvenit sau aflat in plata, se situeaza sub nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari".

Pensiile vor crește cu 10% din toamna, pensia minima ajungand la 704 lei.