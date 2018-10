Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, noua lege a pensiilor, proiectul urmand sa ajunga in Parlament. Prim-ministrul Viorica Dancila a precizat ca acest proiect de act normativ vizeaza cresterea veniturilor pensionarilor si eliminarea inechitatilor in sistemul public de pensii. "Proiectul de…

- Guvernul a aprobat astazi Legea pensiilor! Actul normativ vizeaza peste 5 milioane de români și va scoate din buget 80 de miliarde de lei în decurs de patru ani. Lia Olguta Vasilescu a spus ca nicio pensie nu va scadea dupa recalculare.

- Guvernul se intruneste in sedinta, miercuri, de la ora 15.00, iar pe ordinea de zi va figura si proiectul legii pensiilor, potrivit ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici. De la ora 11.00, in Piata Victoriei este programat un protest al pensionarilor, nemultumiti ca pensiile nu vor mai fi corelate…

- Legea pensiilor va intra saptamana viitoare in avizare interministeriala si, in maximum doua saptamani, ar putea fi adoptata in Guvern si apoi trimisa in Parlament, a declarat vineri ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu, scrie...

- Legea pensiilor va intra saptamana viitoare in avizare interministeriala si, in maximum doua saptamani, ar putea fi adoptata in Guvern si apoi trimisa in Parlament, a declarat vineri ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu. ‘Legea pensiilor saptamana viitoare urmeaza sa o trimitem…

- Legea pensiilor va fi prezentata joi, in ansamblu, si va ramane o luna in dezbatere publica pana in data de 8 septembrie, apoi va fi avizata de alte ministere, pentru a se transforma in proiect de lege al Guvernului si va ajunge in Parlament, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la Romania TV.…

- Legea pensiilor va fi prezentata joi, in ansamblu, va ramane o luna in dezbatere publica, apoi va fi avizata de alte ministere, pentru a se transforma in proiect de lege al Guvernului si va ajunge in Parlament, a declarat luni, la Romania TV, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.

- Miercuri are loc o întâlnire la Parlament între Calin Popescu Tariceanu, Liviu Dragnea si Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii. Cei trei ar urma sa discute despre legea pensiilor.