Legea dublului standard. Dragnea: Nu putem permite! Legea dublului standard se va aplica inclusiv fermierilor romani, care folosesc substanțe pentru grabirea coacerii legumelor, a declarat duminica președintele PSD Liviu Dragnea, la TVR 1. „Legea dublului standard, carre va fi adoptata in curand, va fi valabila pentru oricine, nu doar penru produsele straine. Nu putem permite ca unii sa „dea la coada" la roșii", a spus liderul PSD, referindu-se la fermierii care folosesc substanțe care grabesc coacerea. Amenda de maxim 4% din cifra de afaceri de maxim 4% dinde Proiect de lege prevede sancționarea celor care vand produse sau servicii "falsificate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

