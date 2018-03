Stiri pe aceeasi tema

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe a șocat opinia publica dar și lumea artistica. Bunul sau prieten și coleg Florin Calinescu a fost siderat sa afle, luni seara, trista veste. Florin Calinescu a recunoscut ca nu de puține ori na avut discuții in contradictoriu cu Andrei Gheorghe. BREAKING NEWS!…

- Omul de radio si de televiziune Andrei Gheorghe a murit luni seara. El a avea 56 de ani. Mircea Badea, una dintre vedetele care nu au avut o parere deloc buna despre Andrei Gheroghe, a avut o replica șocanta, luni seara, la Antena 3, cand Mihai Gadea i-a spus ca fostul lor coleg a incetat din viața.”Nu…

- Politia britanica a anuntat vineri deschiderea unei anchete privitoare la moartea omului de afaceri rus Nikolai Gluskov, al carui cadavru a fost gasit luni in apartamentul sau din Londra, transmit Reuters si AFP. ''O ancheta pentru crima a fost lansata in urma rezultatelor post…

- Liviu Arteni, fostul partener de viața al Israelei Vodovoz, a luat o decizie radicala dupa moartea celei care i-a fost soție. Israela Vodovoz, care a murit din cauza unei hemoragii digestive , a fost casatorita cu Liviu Arteni, un barbat cu mult mai tanar ca ea. Cei doi au divorțat, iar Liviu Arteni,…

- Fostul soț al Israelei Vodovoz este in continuare in stare de șoc. Liviu Arteni spune ca este foarte afectat de moartea femeii de afaceri. El a declarat ca nu mai are rost sa traiasca și ca vrea sa moara. Vizibil afectat și un pic incoerent, Liviu Arteni a oferit un interviu telefonic in cadrul unei…

- Procurorii Serviciului Teritorial Pitesti al DIICOT si politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate au efectuat, joi, trei perchezitii la persoane suspectate de vanzare de substante psihoactive, descinderile avand legatura cu cazul unui tanar mort in conditii suspecte si abandonat…

- Liviu Arteni a acordat un interviu in care a facut declarații cutremuratoare dupa moartea Israelei Vodovoz. Acesta este devastat de durere dupa dispariția celei care i-a fost soție. Liviu Arteni a fost casatorit cu Israela Vodovoz , insa aceștia au ajuns la divorț, iar ulterior barbatul a parasit Romania.…

- Israela Vodovoz a murit pe 9 martie, in propria sa locuința din Capitala. Ingrijorata de faptul ca nu raspunde la telefon de mai multe zile, avocata fostei femei de afaceri a alertat autoritațile, alaturi de care s-a deplasat de urgența acasa la aceasta. Din nefericire, Israela a fost gasita fara suflare,…

- Moartea astrofizicianului Stephen Hawking la varsta de 76 de ani este o pierdere pentru lumea științifica, dar in același timp este o pilda de curaj și de perseveneța in ciuda unui diagnostic sumbru. Fizicianul suferea de boala Lou Gehrig, neputandu-se mișca și comunica numai cu ajutorul unui așa-numit…

- Deși s-a spus ca este de negasit, Liviu Arteni a oferit primele reacții dupa moartea Israelei Vodovoz, femeia alaturi de care a trait o iubire patimașa, in ciuda diferenței de varsta. Sora acestuia a povestit ca fostul soț al Israelei este in stare de șoc de la aflarea tristei vești.

- Liviu Arteni a aflat despre tragedie si a trait un adevarat soc. "Nu, nu e moarta, ma! (...) Am pierdut un om, am pierdut un om cu care vorbeam, un om cu care discutam", a spus Liviu Arteni pentru SpyNews. Lovitura de TEATRU in cazul MORTII ISRAELEI. Nici vorba de accident cerebral.…

- Liviu Arteni este sfasiat de durere! Vestea ca Israela Vodovoz a murit l-a socat, iar noi avem primele scene cu el din momentul in care a aflat ca cea alaturi de care a trait vreme de cativa ani nu mai este.

- Ies la iveala noi amanunte despre moartea Israelei Vodovoz. primul om care a intrat in casa acesteia impreuna cu echipajul SMURD a oferit detalii despre ce a gasit in casa. Israela Vodovoz, care a fost casatorita cu Liviu Arteni , a fost gasita moarta in baie in locuința ei in urma cu cateva zile. Aceasta…

- Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, a reacțoionat dupa moartea Israelei Vodovoz. Deși cele doua s-au certat urat in trecut, acum Adriana Iliescu a avut o reacție cu totul neașteptata. In urma cu cațiva ani, Adriana Iliescu și Israela Vodovoz au fost la cuțite , cele doua aruncndu-și vorbe…

- Dupa ce Israela a murit, atenția s-a mutat asupra lui Liviu Arteni.Deși cei doi s-au desparțit de ceva timp, se pare ca in acte ei ar fi inca impreuna.Liviu a fugit din țara dupa ce Israela a anunțat desparțirea și a trait prin momente grele, el marturisind ca a mancat din tomberoane.Dupa moartea Israelei,…

- Trecerea in nefiinta a Israelei Vodovoz a indoliat o tara intreaga! Ea a fost gasita moarta, vineri seara, de avocata ei. Femeia a mers la locuinta sa, ingrijorata ca nu mai raspunde la telefon. Acolo a descoperit trupul neinsufletit al Israelei, zacand in baie. Femeia de afaceri locuia singura de ceva…

- Vestea ca mama lor a incetat din viata a cazut ca un trasnet pentru copiii Israelei Vodovoz. Desi ajunsese la varsta de 70 de ani, Israelei Vodovoz era o femeie puternca si nimeni nu se gandea ca aceasta ar putea sa-si gaseasca sfarsitul in acest fel.

- "Domnule procuror, eu, ca mama, cu sufletul greu de durere, simt ca fetita mea nu a fost ucisa pentru jaf, ci din dorinta de a-i curma cariera artistica ce ameninta probabil pozitiile altor vedete de muzica usoara... Pentru noi, parintii ei, pentru toti cei care au indragit-o, pentru opinia publica,…

- Liviu Arteni este de negasit dupa moartea Israelei Vodovoz. Deși cei doi s-au desparțit de ceva timp, aceștia nu au divorțat oficial. Se pare ca barbatul și-ar fi schimbat și numele intre timp. Liviu Arteni, fostul sot al Israelei Vodovan, este de negasit. Se pare ca barbatul si-ar fi schimbat numele,…

- Moartea unui om al strazii care devenise celebru pentru faptul ca a cantat la pian pe strada e deplansa de mulți locuitori din Edmonton, Canada. Ryan Arcand era obișnuit cu sunetele orașului - mașini care se ciocneau, oameni care țipa, zgomotul traficului - in timp ce locuia in strada.…

- Moartea capitanului de la Fiorentina a intristat o lume intreaga. Davide Astori avea doar 31 de ani, el fiind gasit fata suflare in camera de hotel unde se afla cu echipa. Fotbalistul Davide Astori a murit in somn, dupa ce a suferit un stop cardiac.

- Medicul sef al Serviciului Judetean de Medicina Legala Olt, Liviu Radu, a declarat ca infirmierul Gheorghe Ghenea si asistenta Ramona Cosmescu au avut parte de o moarte violenta, din cauza hemoragiei interne si externe. "Diagnosticele celor doi seamana foarte multe mult. Moartea a fost violenta…

- 40 de zile. Atat doar. Atat timp va fi pomenit maine de familia Teodorei, tanara care, prin tragedia mortii sale, a ingenuncheat de durere inimile tuturor. Pe 24 ianuarie 2018, Teodora M. si a pierdut viata, in urma unei rupturi uterine suferite la nastere. Cu doar cateva ore inainte nascuse cel de…

- Moartea milionarului Vasile Turcu a provocat o mare suferința cunoscuților sai, dar mai ales familiei, care, in luna martie, se pregatește sa-i faca parastasul de un an. Soția omului de afaceri, Elena, iși alina dorul și se reculege destul de des la mormantul lui, loc de care are foarte mare grija.…

- Moartea infioratoare a Anastasiei Cecati a scos la iveala o umilința traita de aceasta in Romania. Potrivit informațiilor aparute, Anastasia și-a dorit sa iși faca o cariera in țara noastra inainte de a primi un rol in serialul „Las Fierbinți”. Și, ca sa se simta mai romanca, a incercat sa obțina cetațenie…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni seara, la RTV, ca de cand a devenit edil al Bucurestiului a primit de mai multe ori amenintari, unele cu moartea, pe Facebook si pe email, si sustine ca, din aceasta cauza, internetul ar trebui reglementat. Cele mai recente amenintari i-ar fi fost…

- Cea mai bogata femeie din lume a devenit Francoise Bettencourt Meyers, dupa moartea mamei ei Liliana Bettencourt, celebra deținatoare a imperiului L’Oreal, care s-a stins din viața la 94 de ani, in septembrie, anul trecut.

- Noroc incredibil pentru un cuplu din Rusia. Cei doi trebuiau sa se imbarce in avionul care s-a prabusit duminica, langa Moscova, insa și-au schimbat biletele in ultima clipa. 71 de oameni au murit in urma incidentului aviatic, scrie digi24.

- Mariana Pitigoi Maracine a murit astazi, dupa o batalie de cateva luni cu cancerul. Dupa decesul cunoscutei interprete de muzica populara au aparut mai multe mesaje cutremuratoare pe Facebook.

- Robin Williams s-a sinucis in august 2014, la varsta de 63 de ani, iar dupa moartea actorului rata sinuciderilor in Statele Unite ale Americii a crescut cu aproximativ 10%. Conform unui studiu publicat in aceasta saptamana in revista stiintifica PLOS One, din august pana in decembrie 2014 au fost inregistrate…

- Cu multi ani in urma, Edith Gonzalez cucerea publicul din Romania cu rolul ei din telenovela Salome. In prezent, dupa ce a invins boala si moartea, actrita de telenovele se simte mai bine ca niciodata. Ea radiaza de fericire si se bucura de fiecare clipa pe o are la dispozitie.

- Feli Donose, mesaj cutremurator dupa moartea tatalui ei. Artista a fost absenta din mediul virtual in ultima perioada, iar in urma mesajelor primite, aceasta a anunțat pe Facebook, dispariția tatalui ei. Feli sufera cumplit dupa moartea tatalui ei , mai ales ca aceștia aveau o relație speciala. Interpreta…

- Soferul care a provocat sambata un accident in lanț in centrul Capitalei, lovind cu masina alte trei autoturisme, a fost externat de la Spitalul Floreasca, duminica dupa-amiaza, si dus la Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei pentru audieri. El le-a spus jurnalistilor ca, intr-adevar, consumase droguri,…

- RADET, aflata in insolventa, a strans datorii foarte mari in ultimii 20 de ani, motiv pentru care nu-si permite sa angajeze muncitori si nici sa-i plateasca mai bine pe cei pe care ii are, arata digi24.ro. Potrivit sursei citate, doar miercuri, avariile RADET s-au intins la 51 de blocuri, 12 strazi,…

- Relația dintre Oana Zavoranu și mama ei, Marioara Zavoranu, a fost mereu una exploziva! Cele doua s-au certat de nenumarare ori, insa dupa moartea Marioarei, Oana a revenit la sentimente mai bune in legatura cu aceasta! Marioara Zavoranu a murit pe 17 aprilie 2015, dupa ce trupul sau a fost macinat…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6 au deschis un dosar penal in rem in legatura cu moartea celor doi muncitori de la RADET, care lucrau la o conducta de termoficare in zona Iuliu Maniu din Capitala. Potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Fiul lui Serban Ionescu, Carol Ionescu, a facut marturisiri cutremuratoare legate de moartea tatalui sau. Carol Ionescu a povestit si ce lectie de viata i-a dat tatal lui, Serban Ionescu, atunci cand avea rezultate proaste la scoala.

- Un medic aflat pe patul de moarte este ținut incarcerat in Penitenciarul Baia Mare. Starea lui este atat de grava incat trebuie supravegheat permanent. In octombrie 2017, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a condamnat Romania in cazul unui deținut, bolnav incurabil, care a murit in inchisoare, pentru…

- Comedia neagra „Moartea lui Stalin“ a inflamat spiritele si a fost interzisa in Rusia, ministerul Culturii considerand ca este „extremista, plictisitoare, respingatoare si jignitoare“.

- Clarvazatoarea Maria Ghiorghiu a scris un mesaj socant prin care afirma ca trupul neinsufletit al Regelui Mihai nu s ar fi aflat in sicriu atunci cand a fost adus in tara si inmormantat cu mare fast.

- Aflata la Castelul Regal Savârșin, alaturi de Majestatea Sa Margareta, de ASR Principele Radu și de toate surorile sale, Alteța Sa Regala Principesa Sofia a realizat o serie de fotografii în parcul de la castel, în plina iarna,

- Au trecut cinci luni de la moartea Denisei Manelista și familia inca mai jelește pierderea tinerei artiste. Recent, tatal acesteia a rupt tacerea și a facut o declarație la care nimeni nu se aștepta!

- Moartea sotilor Maleon i-a socat pe prietenii lor, care ii stiau drept niste soti educati, care se iubeau enorm. Liviu Pilat, coleg al directorului Bibliotecii Universitare, i-a asteptat pe Anda si Bogdan la masa de Craciun, dar a inceput sa se ingrijoreze cand a vazut ca acestia intarzie sa apara.…

- Un purtator de cuvant al Ministerului nord-coreean de Externe a declarat joi ca Phenianul nu are legatura cu niciun atac cibernetic, acesta fiind primul raspuns al Coreei de Nord dupa ce Statele Unite au acuzat-o public pentru un atac cibernetic la scara mondiala, informeaza Reuters. …