Laurențiu Reghecampf a recunoscut ca sotia sa are ultimul cuvant.

"Daca femeia, intr-o familie, mama, in cazul nostru, Ana, nu este fericita, nici noi nu prea suntem, ca mai ales ca ea are un dar incredibil. Daca vrea sa nu fie placuta, s-a terminat. Cand ma enerveaza Ana, ii spun. Si ea mai lasa de la ea. Noi luam deciziile impreuna, ne consultam. Si eu cred ca in orice familie sanatoasa, femeia trebuie sa aiba ultimul cuvant. Iar noi avem o familie incredibila. Cred ca nu mai avem nevoie de nimic, decat de sanatate, ca in rest ne descurcam", a declarat Laurentiu Reghecampf la Antena…