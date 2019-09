Primul magazin de branzeturi locale, dupa model francez, sprijinit de Ministerul Agriculturii, urmeaza sa se deschida, pana la finalul anului, la Sibiu, un judet recunoscut pentru produsele din lapte, a anuntat, luni, seful Directiei pentru Agricultura, Nicolae Neamtiu.



"Am vrut sa fie ceva care sa fie mai deosebit, mai elevat. (...) Sunt niste proiecte ale Ministerului Agriculturii pe zone de producatori, mi se pare ca mai are Slatina pentru legume, mi se pare ca mai are Tulcea pentru ce inseamna peste", a spus Nicolae Neamtiu, intr-o conferinta de presa.



