Stiri pe aceeasi tema

- Românii își vor alege pe 26 mai reprezentanții în Parlamentul European și în aceeași zi are loc și referendumul pe teme legate de justiție, convocat de președintele Klaus Iohannis. Cetațenii vor vota în aceleași secții de votare, cu aceleași ștampile, pe trei buletine…

- Peste 200 de politisti si jandarmi vor fi mobilizati in organizarea si desfasurarea alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul European si a referendumului national din data de 26 mai. Conform IPJ Ialomita, au fost luate toate masurile pentru asigurarea unui climat de liniste si siguranta publica.

- Buletinele de vot si celelalte materiale necesare desfasurarii procesului electoral de duminica, 26 mai a.c., respectiv buletine de vot, stampile de control, stampile cu inscriptia ”VOTAT”, timbre autocolante, tusiere, procese verbale etc, pentru alegerile europarlamentare si referendumul national au…

- Sectiile de votare sunt deschise intre orele 7:00 si 21:00. La ora 21:00 mai pot vota doar alegatorii care se afla in sala unde se voteaza. In strainatate se voteaza in 7 si 21 ora locala.Daca sunteti omis din lista permanenta, veti fi inscris pe o lista suplimentara. Bucurestenii trebuie…

- Ministerul Afacerilor Externe a finalizat, luni, expedierea materialelor necesare votarii catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, la alegerile europarlamentare si referendumul national din 26 mai. Pentru cele 441 de sectii de votare infiintate pentru alegatorii romani din strainatate,…

- Primarii, impreuna cu prefectii sau, dupa caz, Ministerul Afacerilor Externe, vor asigura dotarea sectiilor de votare cu cate trei urne, cate una pentru fiecare tip de buletin de vot, pentru cele doua scrutine din 26 mai, a decis Biroul Electoral Central. Astfel, in prim urna se va introduce buletinul…

- Românii își vor alege pe 26 mai reprezentanții în Parlamentul European. De asemenea, în aceeași zi o sa aiba loc și un referendum pe teme legate de justiție, convocat de președintele Klaus Iohannis. Cetațenii vor vota în aceleași secții de votare, cu aceleași ștampile,…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, propune inființarea a 441 de secții de vot in Diaspora, mai mult decat dublul secțiilor de vot de la precedentele alegeri europene.Dupa centralizarea comunicarilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind inființarea de secții de votare…