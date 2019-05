Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in virsta de 67 de ani, care a disparut de la domiciliu din data de 19 mai, este cautat de politistii nemteni. “Politistii sectiei de Politie Dulcești au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca tatal sau Rusu Teudor, de 67 de ani, care locuia singur in localitatea Faurei, […]…

- Autoritatile din judetul Bacau au cautat toata noaptea, fara niciun rezultat, o fetita in varsta de 2 ani, din comuna Blagesti, care a disparut marti de acasa.Dispecerul ISU Bacau a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca pompierii, alaturi de alte forte de interventie, continua cautarile in speranta…

- Autoritatile bacauane au cautat toata noaptea, fara niciun rezultat, o fetita in varsta de 2 ani, din comuna Blagesti, care a disparut marti de acasa. Dispecerul ISU Bacau a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca pompierii, alaturi de alte forte de interventie, continua cautarile in speranta ca fetita…

- Politia desfasoara activitati de cautare a unui barbat in varsta de 48 de ani, Vasile Bursuc, cu domiciliul in sat Plopenii Mici, comuna Ungureni, județul Botoșani, care, la data de 19.03.2019, a plecat din zona Orizont din municipiul Suceava, județul Suceava, cu un autoturism de ocazie in ...

- Polițiștii din Gorj cauta un tanar de 39 de ani, din comuna Plopșoru, care a plecat de acasa pe 29 martie și nu s-a mai intors. Familia a sesizat Poliția joi, dupa cateva zile de la dispariție, intrucat acesta obișnuia sa mearga in localuri cu program prelungit. „La data de 4 aprilie, politistii din…

- Un adolescent in varsta de 15 ani a disparut din luna decembrie a anului 2018. Familia lui a anuntat politistii abia la inceputul lunii martie 2019. Baiatul, in varsta de 15 ani, se numeste Alexandru Petre Moldovan si nu s-a mai intors acasa.

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui MARIN MIHALACHE, in varsta de 65 de ani, din municipiul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 15 februarie a.c., acesta a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 1,71 m, greutate 100 kilograme, constitutie…

- Sorin Diaconu, un barbat in varsta de 47 de ani din comuna argeșeana Vladești, a fost gasit mort pe un camp. El a plecat luni sa lucreze "cu ziua" pentru un vecin. Acolo, a cazut si s-ar fi lovit la barbie si la buza. Barbatul avea niste afectiuni mai vechi din cauza unui accident rutier petrecut in…