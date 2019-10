Kurzii acuza Turcia ca foloseste arme interzise, ca fosforul alb si napalmul Autoritatile kurde din Siria au acuzat, joi, Turcia ca recurge la arme neconventionale, intre care fosforul alb si napalmul, in ofensiva recent lansata in nordul tarii.



Un comunicat al administratiei kurde semiautonome afirma ca "agresiunea turca impotriva (orasului) Ras al-Ain se desfasoara cu toate tipurile de arme" si ca, "in fata esecului evident al planului sau, Erdogan a recurs la arme interzise pe plan international, cum sunt fosforul sau napalmul", relateaza AFP.



Dupa lansarea ofensivei impotriva militiei kurde, fortele turce sustinute de efective siriene au cucerit…

Sursa articol: business24.ro

