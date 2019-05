Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat luni ca se va intalni cu omologii sai rus, Vladimir Putin si chinez, Xi Jinping, in cursul summitului G20 care va avea loc al sfarsitul lunii iunie in Japonia, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Agentiile de presa ruse au transmis insa ca "nu…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping s-ar putea intalni, in marja summitului G20 programat pe 28 si 29 iunie la Osaka, in Japonia, pentru a discuta despre negocierile comerciale americano-chineze aflate in impas, a indicat Larry Kudlow, consilierul economic al Casei Albe,…

- Coreea de Sud a indicat marti ca presedintele american Donald Trump ii sustine planurile privind livrarea de ajutor umanitar alimentar Coreei de Nord, transmit Reuters si Yonhap. Presedintele american si omologul sau sud-coreean Moon Jae-in au avut marti o convorbire telefonica de 35 de…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, este intotdeauna deschis dialogului, a afirmat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentand astfel declaratiile candidatului in alegerile prezidentiale din Ucraina, actorul de comedie Vladimir Zelenski, care si-a exprimat dorinta…

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un s-au intalnit miercuri, la Hanoi, relateaza agentiile de presa internationale; este al doilea summit SUA - Coreea de Nord, dupa premiera istorica din iunie anul trecut, din Singapore. Evenimentul a inceput cu o strangere de mana…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca este optimist în ceea ce privește încheierea unui acord comercial cu China, dar nu exclude înca posibilitatea ca acest lucru sa nu se întâmple, relateaza Mediafax care citeaza Reuters. Donald Trump și-a anunțat duminica…