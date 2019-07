Kovesi, susţinută de Franţa la EPPO. Aurelian Pavelescu acuză: Corupţie la nivel înalt "Inainte de toate, acesta este un act de corupție la nivel inalt, cei doi președinți practicand in vazul intregii lumi un trafic de influența politic, prin care se inlatura orice idee de profesionalism, criteriu fundamental pentru nominalizarea intr-o astfel de funcție de conducere privindu-i pe magistrați. Trocul politic penibil ia locul criteriului INDEPENDENȚEI și COMPETENȚEI profesionale. Pai, bre, Klause și Macroane, nu erați voi care ziceați de statul de drept, de independența magistraților, de excluderea oricaror intervenții și criterii DE NATURA POLITICA? Ca voi și alții ca voi,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan, le-a transmis sâmbata colegilor sai, în ziua Congresului, o scrisoare deschisa în care ataca Uniunea Europeana, subliniind ca ”interesul ”greilor” din Uniune e sa gaseasca un pretext ca sa ne trimita la clasa a II-a” și ca…

- Liderul PNTCD, Aurelian Pavelescu, acuza jurnalistii de Fake News dupa ce luni dimineata a aparut stirea ca partidul acestuia i-a cerut guvernului Dancila sa ia masuri pentru a interzice Facebook in Romania. Pavelescu explica ca pagina PNTCD care a distribuit mesajul respectiv este fala, dar cu toate…

- In mod complet ironic, un partid din Romania cere pe Facebook, interzicerea Facebook. Daca va intrebați de cine e vorba, partidul se numește PNȚCD, iar liderul acestuia se numește Aurelian Pavelescu. “Solicitam guvernului Dancila sa ia masuri pentru blocarea accesului la Facebook in Romania iar parlamentului…

- Codin Maticiuc a reacționat dupa ce s-a aflat ca evenimentul Sun's Day Fest are loc anul acesta in vila din Primaverii care a aparținut familiei dictatorului Nicolae Ceaușescu. "Ceaușescu se rasuceste in mormant ... el ca el, dar coana Leana cu siguranta. Astia au mutat Sun's Day Fest la el in casa!…

- Mai multi romani din orasul elvetian Basel s-au asezat deja la coada in fata sectiei de votare din localitate, desi mai sunt 10 zile pana la alegerile europarlamentare si referendumul pe tema justitiei. "E o coada romaneasca. Noi am crescut cu coada, recunoastem cozile si ne-am asezat aici…

- Comisia Europeana a amendat Anheuser-Busch InBev cu 200,4 de milioane de euro (225 milioane de dolari) pentru incalcarea reglementarilor antitrust ale UE, prin restrictionarea vanzarilor transfrontaliere de bere, in perioada februarie 2009 - octombrie 2016. In urma unei investigatii desfasurate…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae reacționeaza dupa ce Calin Popescu Tariceanu a fost achitat ieri definitiv de ICCJ in dosarul in care era acuzat de DNA de marturie mincinoasa.„PENAL Sentința lui Tariceanu nu e o știre. Importanta va fi scrisoarea Ambasadelor. MCV-ul. Ingrijorarile lui Weber,…

- Liviu Dragnea a transmis, pe pagina sa de Facebook, un mesaj la adresa președintelui Klaus Iohannis și a “trubadurilor” lui, dupa ce a fost intampinat de protestatari la Iași. Mesajul integral al liderului PSD, Liviu Dragnea “Am cateva vești proaste pentru trubadurii lui Klaus Iohannis și pentru cei…