KLM, 159 de zboruri anulate Din cauza vantului puternic 'va fi utilizata doar o singura pista' la aeroportul Schiphol din Amsterdam, a precizat KLM, partea olandeza a aliantei Air France-KLM. KLM a precizat ca pasagerii afectati au fost informati despre anularea zborurilor si redirectionati, dar i-a sfatuit totusi pe pasageri sa urmareasca informatiile publicate pe pagina de Internet KLM.com pentru ultimele informatii cu privire la situatia zborurilor. Cod galben de furtuna Cod galben de furtuna

Administratia de meteorologie din Olanda a emis un cod galben de furtuna pentru ziua de marti, in zona de vest si nord a tarii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

