Klaus Iohannis: Voi face campanie pentru referendum. PSD politizează referendumul "PSD-ul, cu siguranta, va incerca prin toate mijloacele sa boicoteze acest referendum. O sa va spuna ca nu conteaza, ca sunt probleme tehnice. Nu conteaza. Nu conteaza ca se opune PSD. Conteaza ceea ce doriti voi, romanii, care mergeti la vot. Ati vazut ce legi fac pentru ei? Ati vazut cum vor sa se protejeze? De data asta exista sansa unei schimbari reale. Semnalul, dragii mei, se va da pe 26 mai, la referendum si la europarlamentare. Am fost acuzat ca politizez acest referendum. Nu, PSD politizeaza acest referendum prin abuzurile pe care le face, prin asaltul continuu asupra justitiei de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

