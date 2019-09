Klaus Iohannis: PSD a produs cea mai păguboasă, cea mai dezastruoasă guvernare de la Revoluţie încoace "PNL este acum, prin votul romanilor din 26 mai, cel mai important partid din Romania, trebuie sa fiti pregatiti pentru a va ridica la nivelul asteptarilor romanilor. Ma aflu aici pentru ca PNL intelege acest drum si nevoia unui nou inceput pentru Romania.(...) Aveti primari eficienti in multe localitati, aveti o echipa cu oameni competenti si pregatiti sa isi asume intrarea la guvernare, veti fi principalul partid al unei coalitii democratice care va guverna Romania mult mai bine pentru cetatenii, mult mai mult timp. Este extrem de important sa nu pierdeti ce ati castigat la europarlamentare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, sambata, ca PSD a "produs" in ultimii ani cea mai paguboasa si cea mai dezastruoasa guvernare de dupa 1989. "PNL este acum, prin votul romanilor din 26 mai, cel mai important partid din Romania, trebuie sa fiti pregatiti pentru a va ridica la nivelul…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, dupa Școala de Vara „Generația Altfel” de la Venus, ca PNL este pregatit sa intre oricând la guvernare, iar Ludovic Orban poate fi premier „oricând”, scrie Mediafax.Întrebat daca PNL ar fi pregatit sa intre la guvernare,…

- Ivan Patzaichin si-a exprimat sambata seara, la vernisarea expozitiei de fotografie "Glorii ale sportului nautic din Ungaria", aprecierea fata de statul vecin pentru modul in care sustine sportul, afirmand ca in Romania acesta "nu a fost prioritar de la Revolutie". "Intotdeauna am apreciat…

- Liderul Partidului Social Democrat Viorica Dancila spera ca presedintele Klaus Iohannis sa nu inteleaga ca normalitatea nu este blocarea Guvernului si ca blocarea Executivului inseamna blocarea tuturor deciziilor care trebuie luate pentru Romania. Dancila a declarat jurnalistilor vineri, la Mamaia,…

- „PSD sa plece de la guvernare!” Este mesajul ferm dat de presedintele Klaus Iohannis, dupa ce coalitia s-a destramat, la inceputul saptamanii. Miercuri seara, seful statului a respins inclusiv remanierea propusa de social democrati si ii cere Vioricai Dancila sa solicite votul de incredere al parlamentului,…

- Klaus Iohannis a anunțat, ieri, ca va face, astazi, declarații legate de criza politica din Romania, dupa ce ALDE a anunțat ca se retrage de la guvernare. Cabinetul condus de Viorica Dancila a ramas fara majoritate in Parlament. DCNEWS va transmite LIVE declarațiile prețedintelui Romaniei,…

- Calin-Popescu Tariceanu susține ca ALDE poate sa iasa de la guvernare și susține ca, pentru a avea vreo șansa in fața lui Klaus Iohannis, el ar trebui sa fie candidatul stangii politice din Romania la alegerile prezidențiale. Președintele Senatului a fost invitat aseara la TVR pentru a analiza ultimele…

- Ea a facut un apel la toate partidele politice parlamentare sa ia imediat in dezbatere proiectul presedintelui Klaus Iohannis "Romania educata" si sa fie transpuse in legislatia actuala cele mai bune solutii pentru scoala romaneasca."Felicitari celor peste 86 de mii de elevi care au reusit…