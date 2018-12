Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa, in perioada 13 - 14 decembrie a.c., la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, Regatul Belgiei. De asemenea, in marja reuniunii Consiliului European, Președintele Romaniei va participa si la Summitul Euro in format extins. De asemenea,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, duminica, la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului European in care se discuta proiectului de Acord al retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE).Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis v participa, duminica,…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), Daniel, și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului – Noua Roma, au fost primiti sambata, 24 noiembrie, de presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. „Prefericirea voastra, este o mare placere sa ma vizitati astazi impreuna…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, duminica, la reuniunea extraordinara a Consiliului European (art.50) de la Bruxelles, informeaza Administratia Prezidentiala. Obiectivul acestei reuniuni extraordinare este agrearea proiectului de Acord al retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE).…

- Sefii de stat sau de guvern din tarile Uniunii Europene s-au reunit miercuri seara la Bruxelles, pentru a discuta impasul negocierilor pentru Brexit. In imaginile de la inceputul reuniunii, Klaus Iohannis este de ne...

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la Bruxelles, joi si vineri, reuniunea Consiliului European, la cel de-al 12-lea Summit Asia - Europe Meeting (ASEM) si la Summitul Euro in format extins. Temele de discutie vor viza Brexit, gestionarea fenomenului migratiei si securitatea interna a UE.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la Bruxelles, in perioada 17 - 19 octombrie, la reuniunea Consiliului European, precum si la cel de-al 12-lea Summit Asia - Europe Meeting (ASEM), potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, transmis vineri AGERPRES. Totodata, in marja reuniunii…

- Președintele Klaus Iohannis va participa in perioada 19-20 septembrie, la reuniunea informala a Consiliului European de la Salzburg. Potrivit unui comuicat al Administrației Prezidențiale, pe agenda discuțiilor se afla teme privind migrația, securitatea interna a Uniunii Europene, precum si ultimele…