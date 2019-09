Șeful statului susține ca premierul ar trebui sa mearga in Parlamentul Romaniei pentru validarea Guvernului. In caz contrar nu va accepta nicio propunere pentru numiri noi in Guvern.

”Doamna prim-ministru, va spun acum direct și public. Trebuie sa va prezentați in fața Parlamentului Romaniei cu o solicitare de validare a Guvernului dumneavoastra, altfel lucrurile nu se pot rezolva. Aceasta noua solicitare pe care o refuz vine cu o noutate. Este cras neconstituționala. Intre timp, este foarte clar și s-a anunțat și inscris și public ca ALDE a parasit coaliția de guvernare. Deci nu incape…