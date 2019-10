Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul comisar european trebuie sa fie o persoana integra, care are cunostintele necesare pentru acest post, a declarat vineri presedintele Klaus Iohannis, care a participat la Consiliul European de la Bruxelles. El a precizat ca, in discutiile avute pe aceasta tema, presedintele ales al Comisiei…

- Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, a declarat in urma cu cateva momente, in presa centrala, ca nu este de acord ca Guvernul Dancila sa propuna comisarul european din partea Romaniei si ca ii va cere presedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sa nu accepte propunerea facuta de guvernul…

- Comisia Europeana așteapta ca Romania sa propuna o femeie pentru funcția de comisar european, in contextul in care președintele ales Ursula von der Leyen vrea o echipa in care este respectata paritatea intre femei și barbați, au declarat surse europene, pentru MEDIAFAX.Citește și: Informații…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar fi respins și a doua propunere a Romaniei pentru postul de comisar european, conform Digi24.Solicitata sa comenteze aceste informații, o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene a declarat pentru Digi24: ”Pot confirma ca Guvernul Roman a trimis o scrisoare…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca acceptarea Rovanei Plumb pentru functia de comisar euroopean in echipa Ursula von der Leyen ar fi „dovada si expresia increderii“ pe care Bruxelles-ul o are in Romania.

- Premierul Viorica Dancila a discutat, marti, cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre desemnarea noului comisar european din partea Romaniei. „Am avut astazi, la Bruxelles, o intalnire extrem de placuta și productiva cu președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,…

- Ioan Mircea Pascu, fost vicepresedinte al Parlamentului European, transmite un mesaj misterior catre candidatii la functia de comisar european: Rovana Plumb si Dan Nica."Aviz amatorilor: functia de comisar nu beneficiaza de imunitate, doar cea de europarlamentar beneficiaza!", scrie Pascu…

- Ramona Manescu a anunțat ca este destul de probabil sa ii fie impus Romaniei sa propuna o femeie in funcția de comisar european. Noul ministru de Externe nu a confirmat ca ar putea fi propusa pentru poziție Luminița Odobescu, precizand ca decizia este la premier și șeful statului.STIRIPESURSE.RO…