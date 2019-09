Klaus Iohannis: Ideea de pact este bună dacă vine după o validare "Vedeti, acum suntem practic in campanie electorala, chit ca formal suntem in campania preelectorala, si toti competitorii incearca sa prezinte abordari si chestiuni atractive pentru electorat. Pana aici, nimic rau. Insa, trebuie sa intelegem ca ce se face acum cu acest pact, si au incercat altii sa vina cu tot felul de documente tip pact, sunt actiuni electorale. Le citim si trecem mai departe. Insa ideea de intelegere transpartinica, ideea de pact este buna daca vine dupa o validare, si eu am venit in fata natiunii de doua ori cu asemenea document", a spus Iohannis, raspunzand unei intrebari… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

