Kim Jong Un şi preşedintele chinez, acord asupra întăririi legăturilor bilaterale Presedinte Chinei a inceput joi o vizita de doua zile la Phenian cu scopul de a-si sustine un aliat aflat sub presiunea sanctiunilor ONU pentru programul sau nuclear si balistic si pentru a sprijini reluarea negocierilor dintre SUA si Coreea de Nord privind denuclearizarea. Vizita, prima a unui lider chinez in ultimii 14 ani, are loc cu o saptamana inaintea intalnirii dintre Xi Jiping si Donald Trump, in cadrul summitului G20 de la Osaka. Liderul nord-coreean a declarat ca vizita presedintelui chinez este 'cruciala' pentru a arata lumii prietenia constanta dintre cele doua tari, potrivit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping a urat joi succes dialogului intre Statele Unite si Coreea de Nord si a salutat eforturile Phenianului in favoarea ”denucelarizarii”, in prima zi a vizitei sale in Coreea de Nord, unde s-a intalnit cu Kim Jong Un, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Nunta…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, va vizita Coreea de Nord joi si vineri la invitatia omologului sau nord-coreean, Kim Jong-Un, a informat luni agentia oficiala Xinhua, preluata de EFE si AFP. Aceasta este prima vizita din 2005 a unui presedintele chinez in aceasta tara vizata de sanctiuni…

- Donald Trump a semnalat marti ca este dispus sa introduca noi tarife vamale pentru a forta China sa negocieze un acord comercial convenabil cu Statele Unite. "Tarifele vamale sunt un instrument minunat de negociere", a transmis Donald Trump prin Twitter. Liderul de la Casa Alba a exprimat…

- China nu avea marti 'nicio informatie' de transmis cu privire la o eventuala intrevedere intre Donald Trump si Xi Jinping, in pofida faptului ca liderul american a anuntat luni ca se va intalni la sfarsitul lui iunie cu omologul sau chinez, informeaza AFP. In conditiile in care razboiul comercial…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a parasit Vladivostok, vineri, dupa prima sa întâlnire cu Vladimir Putin, care i-a permis sa-si afiseze legaturile cu aliatul istoric al Phenianului, în plin impas diplomatic cu SUA, relateaza Agerpres.Dupa o ceremonie militara, Kim Jong Un…

- Proiecte "verzi", viabile din punct de vedere financiar si fara coruptie. Presedintele chinez Xi Jinping a incercat vineri sa raspunda criticilor la initiativa sa numita neoficial Noile drumuri ale matasii, acuzata ca ar fi o "capcana a datoriei" pentru tarile sarace, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Citește…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un va merge "in curand" intr-o vizita in Rusia pentru discutii cu presedintele Vladimir Putin, a anuntat marti agentia oficiala nord-coreeana KCNA, confirmand un anunt facut joi de Kremlin. Kim Jong Un "va efectua in curand o vizita in Rusia la invitatia" presedintelui…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a primit duminica seara, pe Coasta de Azur, pe presedintele chinez Xi Jinping, facand apel la "un multilateralism puternic" intr-un moment in care omologul sau isi promoveaza pe parcursul mini-turneului sau european ambitiosul program economic 'Noul drum al…