Kim Jong-un insista ca e dispus sa renunte la arsenalul nuclear: Altfel nu as fi aici chiar acum

- Coreea de Nord este pregatita se renunțe la arsenalul sau nuclear. Declarația a fost facuta de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, in cadrul summitului cu președintele SUA, Donald Trump, la Hanoi, Vietnam.

- "Daca nu as fi dispus sa fac acest lucru, nu as fi aici chiar acum", a afirmat Kim, fiind intrebat de un reporter daca este pregatit sa renunte la arsenalul sau nuclear. Trump a completat: „Acesta cred ca este cel mai bun raspuns pe care l-ati auzit vreodata". Kim nu a oferit mai multe…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a vizitat ambasada tarii sale din Hanoi marti, aceasta fiind prima sa iesire in vizita pe care o efectueaza in Vietnam, unde se afla pentru summit-ul cu presedintele american Donald Trump, scrie Reuters, potrivit News.ro.Citește și: Tot mai puțini maghiari.…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a ajuns, marți, in Vietnam, dupa o calatorie cu trenul, pentru summit-ul cu presedintele american Donald Trump in capitala Hanoi, transmite Washinton Post. Dupa o calatorie de doua zile si jumatate, parcurgand in jur de 4.

- SUA doresc ca Phenianul sa intreprinda un "pas convingator" in problema denuclearizarii in timpul intrevederii ce va avea loc saptamana viitoare la Hanoi intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a declarat secretarul de stat american Mike Pompeo intr-un interviu…

- "Si eu sunt nerabdator sa ma intalnesc cu presedintele Kim care isi da seama foarte bine ca Coreea de Nord poseda un potential economic formidabil", a scris liderul de la Casa Alba intr-un scurt mesaj pe Twitter. Dupa summitul istoric dintre cei doi care a avut loc in iunie la Singapore,…