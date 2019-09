Kievul speră că Slovacia va contribui la detensionarea situaţiei în estul Ucrainei Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat luni speranta ca Slovacia, tara care asigura anul acesta presedintia prin rotatie a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), va promova incetarea focului in Donbas si retragerea fortelor 'de ocupatie' din estul Ucrainei, potrivit agentiilor de presa EFE si Ukrinform. 'Nutrim multa speranta ca presedintia slovaca a OSCE va contribui la un progres considerabil cu privire la aceasta problema importanta pentru tara noastra: incetarea focului deplin si definitiv, separarea definitiva a fortelor (...) in mod verificabil… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

