- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat miercuri ca, prin intarzierea numirii ministrilor interimari, Klaus Iohannis incalca deciziile Curtii Constitutionale "care consacra principiul cooperarii si colaborarii loiale intre institutiile publice". Dancila sustine ca Romania…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a intalnit sambata, la Chisinau, cu conducerea Blocului ACUM, el precizand, intr-o conferinta de presa, ca au fost discutate inclusiv alegerile prezidentiale care urmeaza in aceasta toamna in Romania, precum si alegerile locale din Republica Moldova, potrivit Agerpres.Citește…

- Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, i-a oferit, vineri, lui Kelemen Hunor, dupa desemnarea acestuia candidat la alegerile prezidentiale, o sapca alba cu inscriptia "Romania respect again!", ca o replica la sapca primita de presedintele Klaus Iohannis de la presedintele SUA, Donald Trump."Am…

- Uniunea Democrata Maghiara din Romania si grupul parlamentar al minoritatilor nationale vor semna, marti, intr-o ceremonie publica organizata la Palatul Cotroceni, Acordul Politic National pentru consolidarea parcursului european al Romaniei propus de presedintele Klaus Iohannis. Potrivit…

- "Este evident ca USR vrea ca presedintele Romaniei sa fie un om responsabil si care sa-i merite pe romani. Noi am stat foarte mult pe ideea candidatului la prezidentiale si am decis demult ca vom avea un candidat al nostru din mai multe motive. In primul rand nu poti sa te bazezi ca cineva, fie el…

- La aceasta ceremonie vor participa presedintele PNL, Ludovic Orban, presedintele USR, Dan Barna, presedintele PRO Romania, Victor Ponta, si presedintele PMP, Eugen Tomac. 'La invitatia presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, joi, 13 iunie, la ora 16,00, la Palatul Cotroceni, va avea…

Klaus Iohannis a propus partidelor politice semnarea unui Acord Politic Național pentru consolidarea parcursului european al Romaniei. Primele formațiuni care au raspuns pozitiv sunt cele din opoziție.Joi, 13 iunie, la ora 16.00, la Palatul Cotroceni, va avea loc ceremonia publica de semnare