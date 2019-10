Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis are, vineri, consultari cu partidele parlamentare, in vederea formarii unui nou Guvern, dupa ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzura. Singurii care nu vor fi prezenți la Cotroceni sunt social-democrații, deoarece nu a existat un mandat in CEx pentru a participa la consultari,…

- "Nu credem in alegerile anticipate. Mi se pare un risc in an electoral sa nu ai buget aprobat in Parlament in cazul in care ai alegeri anticipate. Nu poti sa lasi tara fara buget anul viitor", a punctat Kelemen Hunor. „Noi credem ca nu trebuie sa pierdem nicio zi, avem nevoie de un guvern…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a anunțat vineri ca, in cadrul consultarilor cu Klaus Iohannis, i-a propus acestuia trei variante de premier care sa conduca viitorul Guvern. In același timp, el a vorbit și despre riscurile unui guvern condus de Ludovic Orban.„Prima opțiune este un premier din UDMR.…

- Klaus Iohannis are, vineri, consultari cu partidele parlamentare, in vederea formarii unui nou Guvern, dupa ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzura. Singurii care nu vor fi prezenți la Cotroceni sunt social-democrații, deoarece nu a existat un mandat in CEx pentru a participa la consultari,…

- "Am stabilit componenta delegatiei care va reprezenta PNL la consultarile de la Cotroceni. Delegatia va fi formata din presedintele partidului, prim-vicepresedintii partidului Rares Bogdan si Iulian Dumitrescu, Robert Sigartau, secretarul general al partidului si domnul vice-presedinte economic al…

- Este oficial. Moțiunea de cenzura a trecut cu 238 de voturi pentru destituirea guvernului."Eu cred ca Romania are nevoie de seriozitate, de competența, de cinste, de onestitate, de corectitudine și de programe raționale care sa serveasca cetațeanul. Primul pas s-a incheiat. Sunt convins…

- ”Cred ca moțiunea de cenzura a opoziției va trece la limita, dar va trece”, a declarat Traian Basescu joi dimineața, cu o aproape o ora înainte de începutul dezbaterilor din Parlament”.”Cert este ca PNL nu va putea face un guvern onorabil, adica fara sprijinul…

- Klaus Iohannis va merge vineri, la ora 12.00, la Biroul Electoral Central, pentru a-si inregistra candidatura pentru al doilea mandat si va fi insotit de liderul PNL, Ludovic Orban, de membri ai echipei de campanie, ai conducerii filialei PNL Bucuresti, precum si de simpatizanti si sustinatori.…