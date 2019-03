Stiri pe aceeasi tema

- Un intreg lot de biscuiti "Popular" a fost retras de la comercializare de catre Kaufland, dupa ce s-a constatat ca exista depasiri la parametrul sulfiti. "In urma analizelor de laborator efectuate pentru parametrul sulfiti la lotul de biscuiti Popular fabricat in data de 10.12. 2018, cu termen de valabilitate…

- Un intreg lot de biscuiti ”Popular” a fost retras de la comercializare de catre Kaufland, dupa ce s-a constatat ca exista depasiri la parametrul sulfiti. Produsul poate produce reactii alergice la copii.

- In urma unei reclamatii, Auchan recheama articolul urmator: „Pouce File de somon afumat” 100g, cod EAN : 5949084000153, produs in 10.01.2019, exp 23.02.2019, scrie intr-un anunt al Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). „In urma analizelor efectuate s-a detectat…

- Peste 174.000 de oua contaminate cu fipronil, provenind de la o ferma avicola din judetul Olt, au fost retrase de la comercializare, din mai multe judete, pentru a fi distruse, iar ferma in cauza are in continuare interdictie de a comercializa oua, potrivit reprezentantilor Directiei Sanitar-Veterinare…

- Autoritatea Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) informeaza ca este vorba despre articolul „Pouce File de somon afumat 100g”, cod EAN: 5949084000153, produs în 16.01.2019, expira în 01.03.2019. În urma analizelor efectuate la doua esantioane din…

- Aproximativ 95.000 de oua contaminate cu fipronil, care provin de la o ferma avicola din judetul Olt, au fost retrase pana vineri de la comercializare din judetele Olt, Arges, Ilfov si din municipiul Bucuresti, a informat Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Olt. Actiunea…

- Apple va retrage probabil unele modele de iPhone-uri de pe piata din Germania, dupa ce Qualcomm a anuntat joi ca a depus o garantie sub forma de obligatiuni, in valoare de 1,34 de miliarde de euro (1,52 miliarde dolari), pentru a permite intrarea in vigoare a unui ordin judecatoresc care interzice…