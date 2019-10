Stiri pe aceeasi tema

- Copiii, cu varste cuprinse intre 14 și 20 de ani, sunt prinși in violențele de pe strazile din Santiago de Chile. Delegația Romaniei este cazata intr-un hotel in fața caruia au loc zilnic manifestații. Stare de razboi in Chile, 7 morti in urma protestelor Magazine devastate si zboruri anulate…

- Lotul Romaniei de karate a ajuns in Santiago (Chile), unde are loc Campionatul Mondial WKF, dar capitala este sub asediu din cauza incidentelor din ultimele zile și sportivii noștri nu sunt tocmai in siguranța. Cei doi antrenori care ii insoțesc pe sportivi au primit vizita ambasadorului Romaniei in…

- Presedintele Federatiei Romane de Haltere, Nicu Vlad, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, cu ocazia deschiderii Campionatelor Europene de haltere pentru juniori (Under-20) si tineret (Under-23), care au loc la Bucuresti, ca rezultatele obtinute de-a lungul timpului la aceasta disciplina dau dreptul…

- 10 romani iau startul la Mondialele de la Doha. Cinci dintre aceștia sunt calificați la Jocurile Olimpice, ceilalți viseaza sa-și indeplineasca baremul in Qatar Ediția a 17-a a Campionatelor Mondiale de atletism debuteaza in aceasta seara, la Doha. Pe Khalifa International Stadium, Stadionul Național…

- Pugilistul roman Paul Andrei Aradoaie a fost invins la puncte, decizie 5-0, de uzbecul Dilsodbek Ruzmetov, marti, in optimile de finala ale categoriei 81 kg, la Campionatele Mondiale de box de la Ekaterinburg (Rusia). Campionul european Under-22 din 20117 era ultimul boxer roman ramas in cursa la Mondiale,…

- Ciclistul roman Vlad Dascalu a cucerit, vineri, medalia de aur in proba de cross country olimpic under-23 (XCO) la Campionatele Mondiale de mountain bike de la Mont-Saint-Anne (Canada) si a adus Romaniei calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dascalu (1:19:50) a fost urmat in clasament…

- Federația Romana de Canotaj va fi prezenta cu 11 echipaje și 41 de sportivi la Campionatul Mondial de la Linz, Austria, care se va desfașura in perioada 25 August- 1 Septembrie. Competiția reunește la start 1190 de sportivi din 90 de țari. “Pentru noi urmeaza ultima mare competiție din acest an, cea…

- Romania a castigat o noua medalie de argint, duminica, prin echipajul masculin de canoe-2 Under-23 pe 500 metri, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe pentru juniori si tineret de la Bascov-Budeasa. Leonid Carp si Stefan Strat au fost cronometrati cu timpul de 1 min 48 sec 708/1000, fiind devansati…