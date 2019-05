Justitia lui Iohannis se compromite cu Dragnea ! De ICCJ e vorba, forul suprem al Justitiei

Stiri pe aceeasi tema

- Consultantul politic Cozmin Gușa a comentat arestarea lui Radu Mazare în Madagascar, informație confirmata în aceasta seara de ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, la Realitatea TV.

- ​Dupa ce Comisia speciala pentru legile Justitiei, condusa de Florin Iordache, a dat raport favorabil, în mare viteza, asupra proiectelor de modificare a Codului penal si Codului de procedura penala, miercuri este programat votul în Camera Deputaților - for decizional. Au ramas în…

- Dezbaterea si votul motiunii simple depuse de PNL si USR contra ministrului justitiei a fost amanata pentru miercuri, a decis Biroul Permanent al Senatului. Motiunea "Justitia - victima sigura in mainile lui Toader" era programata sa fie dezbatuta si votata luni, incepand cu ora 16.00. Surse politice…

- Senatorii dezbat și voteaza luni moțiunea simpla "Justitia, victima sigura in mainile lui Tudorel Toader", depusa de PNL și USR la o saptamana dupa ce deputatii au respins un demers similar al Opozitiei la adresa ministrului Justitiei, potrivit Mediafax.Citește și: Rareș Bogdan detoneaza BOMBA:…

- Vicepresedintele PSD Marian Oprisan a declarat luni ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "știe cu ce sa manânca justiția" iar zvonurile privind remanierea acestuia sunt "povești de adormit copiii". Declarația liderului de la Vrancea apare în contextul în care…

- Momentul de cotitura in care se afla Romania este de maxima gravitate, iar modul in care se duce batalia pentru subordonarea Justitiei in numele unui singur om este tot mai sofisticat. Capcana in care au intrat inclsuiv aliatii politici ai lui Dragnea este ca nu urmareste amnistia sau gratierea membrilor…

- Oamenii s-au adunat pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca, avand pancarte cu mesaje precum: „Strigam toti si strigam tare, tara mea nu-i de vanzare", „Ce-ti doresc eu tie dulce Romanie, Dragnea in puscarie", „Justitia pedepseste coruptia, nu invers" sau „Pana la vot mai este, azi mergem la proteste".…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, vineri, ca va sesiza Curtea Constitutionala in privinta legii bugetului pe anul 2019, pe care l-a numit „bugetul rusinii nationale”. "Voi sesiza astăzi CCR pe bugetul 2019, bugetul ruşinii naţionale", a declarat şeful statului, la…