Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Romania (UZPR) a sarbatorit ”Ziua Ziaristului Roman”, ediția a V-a. Festivitatea s-a desfașurat la Parlamentul Romaniei, la finalul saptamanii trecute, in Sala ”Constantin Brancuși”, fiind coordonata de catre Doru Dinu Glavan, președinte al UZPR și Ovidiu Zanfir…

- Mai intai evenimentul: In Sala Media a Teatrului National din Bucuresti, a avut loc Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din Romania, moderata de Nicolae Manolescu, presedintele USR. Sala arhiplina de poeti, prozatori, critici literari, eseisti, dramaturgi, directori de edituri si reviste literare, cat…

- Prea puțina lume este atenta la ceea ce se petrece la Chișinau și e pacat. Pentru ca evenimentele de peste Prut ne arata adevaratul chip al așa-zisei politici externe a Uniunii Europene. Pur și simplu, in atingerea unor scopuri nu se mai pastreaza nici macar aparența legalitații. Ce s-a intamplat? Curtea…

- Un narativ al campaniei electorale, cu mari șanse de a fi fost adevarat, spunea ca in Romania se confrunta agenții de influența ai francezilor, germanilor și americanilor. Dupa modul in care s-au imparțit mandatele, partea cu nemții și francezii se confirma: Alianța 2020 s-a dus sub aripa lui Macron,…

- In perioada 31 mai – 2 iunie 2019, Papa Francisc este in Romania raspunzand astfel invitației autoritaților Statului roman și a Bisericii Catolice din Romania.Vizita are in primul rand un caracter pastoral, dar insumeaza și importante valențe ecumenice sub motto-ul „Sa mergem impreuna!”. Pe parcursul…

- La finalul anului lionistic 2018-2019, mandatul Lions Club Moldova Bacau a fost predat de Ionuț Beța colegului sau Ovidiu Marchiș. La ceremonial au participat membri ai clubului și invitați ai celorlalte cluburi lions bacauane, dar și președintele regional al Districtului 124 Romania al Lions Club Internațional,…

- Presedintele partidului PRO Romania, Victor Ponta, se intalneste sambata, 4 mai 2019, cu membri si simpatizantii partidului din Bacau. De la ora 11.00, in Sala Ateneu, va sustine o conferinta de presa, impreuna cu Corina Cretu si Iuri Leanca, candidati al partidului la alegerile pentru Parlamentul European,…

- Elevii Școlii Gimnaziale Nr. 10 Bacau sunt, inca o data, de 10. Cei peste 1000 de copii ai școlii și gradiniței noastre, au raspuns provocarii lansate de Asociația Romana de Literație prin proiectul „Pauza de lectura”, un demers de promovare și incurajare a lecturii in anul carții – 2019, an așezat…