- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 4 septembrie a.c., decretul privind eliberarea din functia procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a lui Daniel Ticau ndash; pensionare. ...

- Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea DNA de stramutare a procesului Tel Drum de la Tribunalului Teleorman, in cadrul caruia procurorii solicita redeschiderea bucatii din dosar, legatura privind asocierea cu Euroconstruct, afacerea oamenilor lui Liviu Dragnea cu cei ai lui Basescu-Udrea potrivit…

- Procurorul Cristian Ovidiu Popescu, care s-a ocupat initial de cazul de la Caracal, a contestat la Înalta Curte de Casatie si Justitie decizia Sectiei pentru procurori a CSM de a-l suspenda din functie pe perioada cercetarii disciplinare.

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decretul privind eliberarea din funcția de procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Onești a doamnei Lidia Paris, delegata in funcția de prim-procuror adjunct al Parchetului de pe langa Judecatoria Roman – pensionare, precum și decretul privind eliberarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul privind eliberarea din functia de procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a lui Gheorghe Ivan, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. Procurorul a fost eliberat din functie ca urmare a pensionarii.…

- Judecatoarele Gabriela Baltag si Evelina Oprina, membre CSM, semneaza o scrisoare deschisa prin care solicita o ancheta urgenta in contextul in care procurorul Marius Iacob, adjunctul DNA, a fost mentinut in functie timp de patru luni desi exista o decizie definitiva a ICCJ in urma careia acestuia…

- Multe procese de corupție care au fost judecate de completuri de 3 de la instanța suprema și care nu au decizii definitive vor fi reluate de la zero, iar printre beneficiari se vor numara Darius Valcov, Alina Bica, Elena Udrea, Dan Șova, Vlad și Mircea Cosma, a explicat pentru HotNews.ro avocatul Toni…