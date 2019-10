Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul „Joker”, cu Joaquin Phoenix in rol principal, a debutat in box office-ul romanesc de weekend cu incasari de peste 2 milioane de lei, scrie news.roFilmul regizat de Todd Phillips, premiat la Venetia cu Leul de Aur, a fost vizionat de 96.830 de spectatori si a generat incasari de…

- Filmul „Joker” a avut un debut excelent in box-office-ul american. Personajul interpretat de Joaquin Phoenix a reușit sa stranga aproape 10 milioane de americani in cinematografe, avand incasari de 93 de milioane de $ dupa primul weekend. Urmatorul film, la mare distranța, a fost Abominable, filmul…

- Joaquin Phoenix a participat marti seara la „Jimmy Kimmel Live!” pentru a discuta despre cel mai recent film in care joaca, deja controversatul „Joker”, care va fi lansat vineri in cinematografe.

- „Joker” ii prezinta in rolurile principale pe Joaquin Phoenix și Robert De Niro sub egida regizorala a lui Todd Phillips care semneaza de asemenea in calitate de producator și co-scenarist. Filmul iși concentreaza acțiunea originala și nemaivazuta pana acum pe marile ecrane in jurul unuia dintre cele…

- Cel mai nou film care il are protagonist pe Gerard Butler, ,,Cod Rosu in Serviciile Secrete” conduce box office-ul romanesc, cu incasari in valoare de 764.717 lei, dupa ce in primele sale zile petrecute pe marile ecrane a fost vizionat de 35.755 de spectatori. De aceasta data Gerard Butler este protagonistul…

- Filmul "Regele Leu/Lion King", in regia lui Jon Favreau si pentru care si-au imprumutat vocile Danny Glover, Beyonce si James Earl Jones, se mentine pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend.

- A 76-a editie a Festivalului de Film de la Venetia (Mostra) va avea loc in perioada 28 august - 7 septembrie, iar joi, directorul sau, Alberto Barbera, a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, line-up-ul festivalului. Documentarul "Colectiv", al lui Alexander Nanau, figureaza pe lista filmelor…

- Lungmetrajele „Joker”, cu Joaquin Phoenix in rol principal, „Ford v Ferrari”, cu Matt Damon si Christian Bale, si „A Beautiful Day in the Neighborhood”, in care Tom Hanks il interpreteaza pe realizatorul de televiziune Fred Rogers, se numara intre filmele care vor avea premiera la Festivalul de la…