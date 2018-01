Stiri pe aceeasi tema

- Principalul partid de opozitie din Ungaria, Jobbik, de extrema-dreapta, a anuntat marti ca refuza sa plateasca o amenda record impusa de Curtea de Conturi (ASZ) cu cateva luni inainte de alegerile parlamentare, o masura pe care a denuntat-o ca fiind "politica", relateaza AFP. Alte patru…

- Oficiul de Stat pentru Audit (ASZ) din Ungaria a amendat principalul partid nationalist de opozitie, Jobbik, cu 331,66 milioane de forinti (1,29 milioane de dolari) pentru o campanie publicitara antiguvernamentala finantata de un adversar bogat al prim-ministrului Viktor Orban, relateaza luni Reuters.…

- Oficiul de Stat pentru Audit (ASZ) din Ungaria a amendat principalul partid nationalist de opozitie, Jobbik, cu 331,66 milioane de forinti (1,29 milioane de dolari) pentru o campanie publicitara antiguvernamentala finantata de un adversar bogat al prim-ministrului Viktor Orban, relateaza luni Reuters.…

- Medicul, al carui nume nu a fost divulgat, a comis, practic, o frauda de proportii incasand ani de zile retributia lunara. Medicul fusese numit "sef de serviciu" in anul 1984, la spitalul Quimperle, din Bretagne, arata un raport al autoritatilor publicat joi. Pana la recentele dezvaluiri,…

- Sedinta Consiliului Judetean de miercuri, 20 decembrie, se anunta una linistita, tinand cont de faptul ca era ultima inaintea sarbatorilor de iarna. Dar discutiile in contradictoriu au aparut exact acolo unde nu se astepta nimeni: la transferarea unor retele de apa si canalizare catre unitatile administrativ-teritoriale.…

- Situatie aproape exploziva in centrele APIA din tara, dupa ce Ministerul Agriculturii a transmis in judete o nota conform careia sunt sume de recuperat de la angajati, ca urmare a majorarilor salariale operate in trecut, care ar contraveni Legii 284/2010. Concret, angajatii ar avea de dat…

- Situatie aproape exploziva in centrele APIA din tara, dupa ce Ministerul Agriculturii a transmis in judete o nota conform careia sunt sume de recuperat de la angajati, ca urmare a majorarilor salariale operate in trecut, care ar contraveni Legii 284/2010. Concret, angajatii ar avea de dat…

- Aprozimativ 700 de magistrați au fost prezenți la protestul inedit de luni dupa-amiaza, de la Palatul de Justitie. Judecatori și procurori de la mai multe instante si parchete din tara au fost pe scarile de la Curtea de Apel din București.Manifestarea, desfasurata in liniste, a durat circa…

- Uninea Salvati Romania (USR), filiala Bucuresti, a anuntat, luni, ca va sesiza Curtea de Conturi in legatura cu cheltuielile facute in ultimele luni de catre companiile municipale, nou infiintate de Primaria Municipiului Bucuresti.

- Partidul Popular (OVP, centru-dreapta, consevator), condus de Sebastian Kurz, si Partidul Libertatii (FPO) au ajuns la un acord pentru formarea noului guvern de la Viena, au anuntat surse familiare cu negocierile intre cele doua formatiuni, potrivit postului Dpa. In urma negocierilor, Sebastian…

- La 8 decembrie 1994, a fost creata instituția suprema de audit Curtea de Conturi. Este unica autoritate publica care monitorizeaza gestionarea finanțelor publice și a patrimoniului public prin realizarea auditului extern în sectorul public. În cei 23 de ani de activitate,…

- Ungaria nu intentioneaza sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat luni premierul Viktor Orban, adaugand ca politica tarii sale privind Orientul Mijlociu nu se va schimba in urma deciziei presedintelui Donald Trump ca SUA sa recunoasca Ierusalimul capitala a statului…

- Din cei 8,2 milioane de alegatori inscriși, "peste 2,3 milioane" au raspuns și "aproape toți" s-au exprimat in sensul dorit de Budapesta, a facut cunoscut un purtator de cuvant, Bence Tuzson, pe baza a 1,5 milioane de raspunsuri examinate. "Ungurii au spus (...) nu cotelor obligatorii de relocare,…

- Consultarea populara lansata la inceputul lunii octombrie de premierul naționalist ungar, Viktor Orban, pentru a valida politica sa impotriva migranților reprezinta un succes, a afirmat duminica guvernul pe baza rezultatelor parțiale, transmite AFP. Din cei 8,2 milioane de alegatori inscriși, „peste…

- Liderul Jobbik, principalul partid de opozitie din Ungaria, a denuntat vineri un 'atac politic' dupa ce formatiunea sa a primit o amenda record de 2,1 milioane de euro cu cateva luni inainte de alegerile legislative din Ungaria, relateaza AFP. 'Nu este vorba despre o chestiune financiara sau tehnica,…

- Dezbaterea care are loc in prezent in Uniunea Europeana vizeaza libertatea și problema daca toate statele trebuie sa fie "obligate sa devina țari de imigrație" sau iși pot pastra suveranitatea și sa spuna "nu" unui astfel de viitor, a afirmat premierul ungar Viktor Orban, intr-un interviu televizat…

- Subiectul momentului pe scena politica din Ungaria pare a fi punerea sub acuzare a europarlamentarului maghiar Bela Kovacs, membru al partidului de extrema dreapta Jobbik. Un caz „condimentat” cu acuze de spionaj pentru serviciile secrete rusești. Kovacs, care a primit porecla „KGBela”, este investigat…

- În cadrul ședinței publice din 30 noiembrie, Curtea de Conturi a examinat raportul auditului de mediu privind calitatea aerului în R. Moldova. În conformitate cu Programul activitații de audit public extern al Curții de Conturi, misiunea de audit al mediului privind calitatea…

- La 15 iunie 2017, Comisia a lansat proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Republicii Cehe, a Ungariei si a Poloniei. Raspunsurile oferite de cele trei state membre nu au fost considerate satisfacatoare, iar Comisia a decis sa treaca la etapa urmatoare din cadrul procedurilor…

- Acuzatiile impotriva lui Bela Kovacs, care includ utilizarea unor documente private false, rezulta dintr-o ancheta care a inceput in aprilie 2014, cand autoritatile maghiare au raportat pentru prima data presupuse activitati de spionaj si au depus o cerere pentru ridicarea imunitatii sale. …

- Regele Mihai a fost si va ramane un model de demnitate, devotament si dragoste pentru tara, in ciuda tuturor vicisitudinilor istoriei pe care le-a depasit cu gandul numai la Romania, apreciaza presedintele Curtii de Conturi, Mihai Busuioc, potrivit unui comunicat de presa postat marti pe site-ul…

- Regele Mihai a fost și va ramane un model de demnitate, devotament și dragoste pentru țara, in ciuda tuturor vicisitudinilor istoriei pe care le-a depașit cu gandul numai la Romania, apreciaza președintele Curții de Conturi, Mihai Busuioc, potrivit unui comunicat de presa postat marți pe site-ul…

- Istoria se repeta in ceea ce-l privește pe Constantin Ostaficiuc, fostul președinte al Consiliului Județean Timiș in perioada 2008-2012. Dupa ce a fost condamnat de Curtea de Apel Timișoara la opt luni de inchisoare cu suspendare intr-un dosar in care a fost judecat pentru conflict de interese, fiind…

- Mai multi “grei” ai Uniunii Europene au cerut Bruxellesului sa taie finantarile pentru Ungaria, potrivit unei scrisori obtinute de Euronews. In documentul adresat sefului UE, Jean Claude Juncker, se spune ca fluxurile financiare catre Budapesta trebuie oprite pana cand “libertatile democratice de baza…

- In R. Moldova exista motive de ingrijorare in ceea ce priveste calitatea aerului. Despre aceasta a anuntat Curtea de Conturi, in urma examinarii in cadrul ședinței publice din saptamina curenta a Raportului auditului de mediu, relateaza MOLDPRES. „Economia țarii noastre este in dezvoltare continua,…

- Miliardarul american George Soros declara pe un ton ironic ca actualul prim-ministru ungar suveranist Viktor Orban "s-a schimbat mult" din momentul in care era una din figurile importante ale opoziției anticomuniste, o afirmație facuta intr-o serie de inregistrari video difuzate vineri…

- Guvernul acceptat propunerea unui grup de deputați da adauga sporuri lunare la salariu in marime de 100% angajaților Curții de Conturi. De asemenea, se va examina și marirea salariilor președintelui, vicepreședintelui și ale membrilor Curții de Conturi. "Proiectul are drept scop reducerea gradului sporit…

- Pe 1 decembrie, comerciantii de pe esplanada Casei Culturii le vor oferi sucevenilor, contra cost, fasole, cirnati si vin fiert. Primarul Ion Lungu a spus ca ar fi vrut ca municipalitatea sa faca cinste, insa primarii din tara cu care a vorbit i-au spus ca a venit Curtea de Conturi si le-a imputat banii…

- Partidul Alternativa pentru Germania (AfD), care a inregistrat un succes istoric la alegerile legislative, este ”incantat” de criza pe care o traverseaza cancelarul Germaniei, incapabil sa formeze un guvern, a recunoscut unul din liderii AfD, Alexander Gauland. ”Merkel este complet in declin si in mare…

- Au si liberalii un „stat paralel” al lor Congresul Ligii Alesilor Locali (LAL) ai PNL de la Cluj le-a oferit liberalilor prilejul sa atace o autoritate a statului cu acuzatii similare celor pe care PSD le arunca la adresa DNA si a asa-zisului stat paralel Daca au existat, printre vorbitori, primari…

- Societatile si regiile din subordinea CJ Cluj au platit milioane de lei pentru avocati Consiliul Judetean Cluj a propus un proiect de hotarare prin care forul judetean si entitatile din subordine care au juristi proprii pot angaja avocati externi doar cu acordul expres al forului judetean si doar in…

- Saptamâna trecuta, Veaceslav Untila, președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat, în ședința plenara a Parlamentului, Raportul asupra administrarii și întrebuințarii resurselor financiare publice și patrimoniului public pe exercițiul bugetar 2016. …

- Un control al Curtii de Conturi scoate la iveala ca o mare primarie din Romania a platit peste 200.000 de lei pentru cazarea functionarilor trimisi la cursuri in hoteluri de patru stele, desi legea permite cazarea in hoteluri de maximum trei stele. Cazarea se poate face si la patru stele, dar in acest…

- Sume uriase a investit in ultimii doi ani Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui in modernizarea unui centru de plasament, ramas fara copii din anul 2014, dar care este folosit ca hotel pentru invitatii institutiei. Potrivit raportului intocmit de Curtea de Conturi,…

- Curtea de Conturi confirma SI-AU BATUT JOC… Un control al Curtii de Conturi judetene, la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui, scoate la iveala detalii dezastruoase despre modul in care a fost condusa financiar institutia, in anul 2016. Raportul intocmit de Curtea de…

- Eurodeputatii de stanga din Ungaria au vandut interesele maghiarilor, prin aceea ca au votat „planul Soros” in Parlamentul European, a acuzat Szilard Nemeth, vicepresedintele grupului parlamentar al FIDESZ.

- Miliardarul american George Soros a vorbit pentru prima data, luni, despre o campanie guvernamentala ungara impotriva sa, afirmand intr-o declarație ca atacurile conțin 'minciuni și distorsiuni' și au fost concepute pentru a crea un fals inamic extern, relateaza Reuters. Soros, de origine…

- Pe 7 noiembrie a avut loc la Parlament ședința reunita a Comisiilor pentru buget finanțe din Camera Deputaților și Senat in vederea audierii candidaților pentru funcția de Consilier de Conturi in cadrul Curții de Conturi a Romaniei.

- Curtea de Conturi a constatat nereguli in administrarea si intrebuintarea resurselor financiare publice si patrimoniului public pe exercitiul bugetar 2016. Potrivit agentiei INFOTAG, despre aceasta se mentioneaza in raportul Curtii, prezentat joi, la sedinta Parlamentului, de presedintele acesteia,…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a trimis pe 7 iulie 2017 o solicitare catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), in urma unui raport primit de la Curtea de Conturi. DNA a cerut documentele privind revizuirea studiului de fezabilitate pentru Autostrada Targu Mures…

- Conform Deciziei nr 100/2017 a Curții de Conturi, prejudiciul stabilit de inspectori trebuie sa fie recuperat pana la sfarșitul lunii mai a anului viitor. Cum? Și de la cine? Oficialii Primariei Deva spun ca nu au de ales și ca-l vor da in judecata pe Petru Marginean, pentru a recupera suma de peste…

- Pentru localnicii dintr-o comuna timișeana, normalitatea este cu totul alta decat cea cunoscuta de semenii lor. Ei sunt nevoiți sa traiasca cu pene de curent aproape zilnic. ”La inceput oamenii reacționau, dar cum penele de curent sunt la ordinea zilei, a devenit o obișnuința. Am incercat sa gasim o…

- Prima incercare a partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) de a-si testa fortele in cadrul noului parlament national a esuat marti, dupa ce motiunea partidului a fost respinsa cu o larga majoritate, informeaza dpa. AfD a devenit primul partid de extrema dreapta care a intrat…

- Sorin Grindeanu a confirmat ca a fost audiat, luni, la Tribunalul Timis, ca martor in dosarul „Poli II”, in care mai multi sefi din administratia publica locala au fost trimisi in judecata de catre DNA pentru asocierea cu echipa patronata pe atunci de Marian Iancu. Potrivit presei locale, Sorin Grindeanu…

- Elena Doina Dascalu a fost numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Mihai Tudose. Decizia a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial. Potrivit CV-ului sau, Elena Doina Dascalui a fost consilier de conturi,…

- Mihai Busuioc, apropiat al liderului PSD Liviu Dragnea, in prezent sef al Curtii de Conturi, se retrage din boardul OMV Petrom (SNP), cea mai mare companie listata de la bursa romaneasca, functie pe care o ocupa din 28 aprilie 2017, se arata intr-un document de la bursa. „OMV Petrom S.A.…

- ​Spre deosebire de alegerile din Franta sau Germania, Rusia nu are, practic, motive sa se amestece in alegerile parlamentare ce vor avea loc in Ungaria, potrivit unui raport al grupului de analiza Political Capital, citat de Budapest Beacon. Acesta vizeaza interesele ruse in procesele electorale ce…

- In plin razboi in actuala coalitie de guvernamant, iata ca, in unele direcții lucrurile continua sa se miște, fiind instalata noua conducere a Curții de Conturi. Rocada s-a facut pe repede inainte, iar in locul „pesedistului” Nicolae Vacaroiu a venit „pesedistul” Mihai Busuioc. Pe principiul s-a schimbat,…

- Secretarul general al Guvernului Mihai Busuioc a fost numit miercuri de catre plenul reunit al Parlamentului, pentru un mandat de noua ani, in functia de presedinte al Curtii de Conturi in locul lui Nicolae Vacaroiu, al carui mandat expira peste cateva zile. Alaturi de Busuioc, au mai fost numiti presedintele…