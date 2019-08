Stiri pe aceeasi tema

- Ford a avertizat joi ca sansele unui Brexit fara acord au crescut in ultimele luni, in conditiile in care noul premier britanic Boris Johnson a intensificat pregatirile pentru o posibila iesire dezordonata in 31 octombrie, transmite Reuters.

- Premierul britanic Boris Johnson a afirmat marti ca urmatoarea mutare cu privire la Brexit depinde de Uniunea Europeana, adaugand ca nu doreste iesirea din blocul comunitar fara un acord, dar ca trebuie sa fie pregatit si pentru acest scenariu, relateaza Reuters. ''Daca ei (Uniunea Europeana)…

- Partidul Laburist, principala grupare de opozitie din Marea Britanie, va face tot ce poate pentru a preveni un Brexit fara acord, conform liderului Jeremy Corbyn, informeaza Reuters, potrivit news.roPremierul britanic Boris Johnson, membru al Partidului Conservator aflat la putere,, a declarat…

- Opozitia laburista va face tot ce este posibil pentru a impiedica iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana fara un acord, a anuntat duminica liderul Partidului Laburist britanic, Jeremy Corbyn, citat de Reuters. Noul premier britanic Boris Johnson a promis miercuri, la preluarea mandatului, ca va…

- Fostul ministru de externe Boris Johnson, care are cele mai mari sanse de a deveni saptamana viitoare succesorul actualului premier, Theresa May, a declarat ca Regatul Unit trebuie sa se retraga din UE pe 31 octombrie, chiar in lipsa unui acord. El a refuzat sa excluda suspendarea Parlamentului sau…

- Boris Johnson, candidat pentru a o succeda pe Theresa May, a declarat ca va negocia cu presedintele american Donald Trump un acord comercial post-Brexit in primele doua luni dupa ce va deveni premier al Marii Britanii, relateaza site-ul agentiei Reuters, citeaza mediafax.ro.

- A fost nevoie ca Boris Johnson sa "amenințe" ca va fi prim-ministru pentru ca liderul laburistilor britanici, Jeremy Corbyn, sa abandoneze ambiguitatea cu privire la Brexit: el nu a spus niciodata "negru pe alb" daca se pronunta sau nu pentru ramânerea Regatului Unit în…

- Liderul opozitiei laburiste britanice, Jeremy Corbyn, a declarat ca nimic nu indica faptul ca acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana ce va fi prezentat in parlament la inceputul lunii iunie va fi in mod fundamental diferit de documentul anterior, astfel ca Partidul Laburist nu il…