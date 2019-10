Jean-Yves Le Drian va merge în Irak pentru a discuta despre judecarea jihadiştilor străini din Statul Islamic 'Subiectul despre care vom discuta cu autoritatile irakiene este gasirea unui sistem judiciar care sa ii poata judeca pe toti acesti luptatori, inclusiv pe cei francezi'', a declarat Jean-Yves Le Drian pentru postul de televiziune BFM, referitor la militantii SI aflati in detentie in zonele controlate de kurzi in nord-estul Siriei. Statele europene incearca sa elaboreze un plan privind soarta combatantilor straini din SI, dupa ce recenta ofensiva turca in nordul Siriei a sporit riscul ca jihadistii aflati in detentie sa evadeze sau sa revina in tarile de origine. ''Trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

