- PPE este și va fi și in urmatorul mandat al Parlamentului European, principala forța politica europeana, iar in contextul unei prezențe constante a PNL in acest grup european, Romania poate atrage beneficii importante pe termen mediu și lung din partea Europei, considera președintele Organiației Municipale…

- Liderii din Uniunea Europeana reuniti la Sibiu au dorit sa-si demonstreze unitatea, in pofida problemelor create de procesul de Brexit, relateaza Reuters. Au iesit totusi la iveala punctele de vedere diferite legate de alegerea noului sef al executivului comunitar rezultat dupa alegerile din 23-26 mai…

- Președintele Klaus Iohannis va avea, joi, o intrevedre cu Angela Merkel și reprezentanții Forumului Democrat al Germanilor din Romania. Intalnirea va avea loc dupa Summitul informal al sefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana. Reamintim ca președintele Klaus Iohannis va gazdui, joi, 9…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a promis sa lupte împotriva oricarui tip de informatii false în campania pentru viitoarele alegeri europene programate între 23 si 26 mai, potrivit Le Vif, citat de Rador."Daca guvernele fac afirmatii despre UE sau despre…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat cu privire la pericolul pe care il presupun tentativele de manipulare a viitoarelor alegeri europene din mai, un scrutin crucial si asupra caruia se fac incercari de influentare, atat din interiorul, cat si din afara Uniunii Europene,…

- "Constatam un fenomen care nu ar trebui sa existe, dar el exista si se datoreaza politicienilor. Foarte multi politicieni, pana si dintre cei pro-europeni, cand discuta in formate europene, la Bruxelles - e un fenomen general, nu suntem campioni nici macar aici, sunt foarte entuziasti, discuta,…

- Parlamentul European a aprobat joi acordarea pentru cetatenii britanici a dreptului de a calatori fara vize pentru scurta sedere in Uniunea Europeana dupa Brexit, inclusiv in cazul absentei unui acord, transmite AFP potrivit Agerpres. Raportul elaborat de eurodeputatul socialist bulgar Serghei…

- Parlamentarii britanici sunt chemați astazi sa voteze acordul Brexit, dupa ce premierul Theresa May și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au ajuns la o noua înțelegere în ceea ce privește chestiunea frontierei irlandeze.Ramâne de vazut daca parlamentarii vor accepta…